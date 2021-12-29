Yangın, saat 21.30 sıralarında İncirli Metrobüs Durağı Beylikdüzü istikametindeki metrobüsün motor kısmında çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangının fark edilmesiyle şoför yolcuları indirip, aracı orta şeride çekerek, itfaiyeye haber verdi.

Gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Metrobüs seferleri here iki yönde kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor.

Ahmet YEŞİLMEN - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL (DHA)



