Türkiye İstanbul'da büyük panik! Metrobüsteki yangın büyümeden söndürüldü

İstanbul'da büyük panik! Metrobüsteki yangın büyümeden söndürüldü

Türkiye

İstanbul'da büyük panik! Metrobüsteki yangın büyümeden söndürüldü

İstanbul'da Bahçelievler İncirli Metrobüs Durağında, metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın, büyümeden kısa sürede söndürüldü.

29 Aralık 2021, Çarşamba 22:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yangın, saat 21.30 sıralarında İncirli Metrobüs Durağı Beylikdüzü istikametindeki metrobüsün motor kısmında çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangının fark edilmesiyle şoför yolcuları indirip, aracı orta şeride çekerek, itfaiyeye haber verdi.

Gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Metrobüs seferleri here iki yönde kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor.

Ahmet YEŞİLMEN - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL (DHA)

İlgili Haberler
Otomobilden dehşet saçtılar!AFAD'dan sel açıklaması: 52 kişi kurtarıldı


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Bir otomobilden ötesi
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Kılıçdaroğlu mu İmamoğlu mu?
Oral Çalışlar
Banu Şen
İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener: Projelerimiz İzmir'in ortak projeleri
Banu Şen
Rauf Tamer
Masal gibi
Rauf Tamer
Murat Çelik
Gerginlik çok yorucu
Murat Çelik
Şirin Sever
2021’de olanlar
Şirin Sever
Erkut Can
Erdoğan’ın golü ağları deldi
Erkut Can
Murat Gülderen
İşte 2022'nin teknolojileri
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Otomobilden dehşet saçtılar!