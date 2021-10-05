Türkiye İstanbul'da çarşamba günü toplu ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul'da çarşamba günü toplu ulaşım ücretsiz olacak

Türkiye

İstanbul'da çarşamba günü toplu ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü dolayısıyla 6 Ekim Çarşamba günü şehirde toplu taşıma hizmeti ücretsiz yapılacak.

05 Ekim 2021, Salı 18:17 Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü dolayısıyla kentte toplu taşıma tüm gün ücretsiz olacak.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayacak kurtuluş etkinlikleri kapsamında Gülhane Parkı'nda konser ve söyleşiler düzenlenecek.

Ayrıca şehir hatları vapurları ve deniz taksiler İstanbul Boğazı'nda gösteri yapacak

AA

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