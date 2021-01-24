Türkiye İstanbul’da çarşamba ve perşembe günü yeniden kar bekleniyor

İstanbul’da çarşamba ve perşembe günü yeniden kar bekleniyor

Türkiye

İstanbul’da çarşamba ve perşembe günü yeniden kar bekleniyor

Hafta sonuna güneşli bir havayla giren İstanbul’da önümüzdeki hafta kar yağışı bekleniyor. CNN TÜRK meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli, 'Kar yağsa bile bu yağış en son İstanbul’da görülen kar yağışı kadar olmayacak.' dedi.

24 Ocak 2021, Pazar 09:12 Son Güncelleme:
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İstanbul’da geçtiğimiz hafta meydana gelen kar yağışıyla barajlardaki su doluluk oranı yüzde 30’u geçti. Meteorolojinin yeni raporlarına göre önümüzdeki hafta İstanbul’da kar yağışı bekleniyor. Beklenen kar yağışıyla ilgili merak edilenler CNN TÜRK meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli’ye soruldu…

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Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre Sürmeli şunları söyledi:

Yağmurun kara dönmesi bekleniyor 

“Salı günü Marmara, Kıyı ve Kuzey Ege’de sağanak yağış olacak. Yağışa bağlı olarak bu bölgelerde sel olma riski var. Salıdan çarşambaya geçişte, akşam ve geceden itibaren Trakya’da, Marmara’nın güneyinde, İç Anadolu’da ve Batı Karadeniz’de kar yağışı bekliyoruz. İstanbul’da kar yağma olasılığı var. Ama kar yağma ihtimali yüzde 50’yi geçmedi henüz. Bu olasılık takip ediliyor. Kar yağsa bile bu yağış en son İstanbul’da görülen kar yağışı kadar olmayacak. Daha çok salıdan çarşambaya, çarşambadan perşembeye geçişte akşam ve gece vakitlerinde yağmurun kara dönmesi bekleniyor.”

Barajlar nefes aldı 

İstanbul’da barajlardaki doluluk oranının yüzde 32 civarında olduğunu belirten İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros ise Hürriyet’e şunları söyledi:

“9 Ocak’ta İstanbul barajlarındaki su seviyesi yüzde 19 civarındaydı. Bugün itibarıyla baraj doluluk oranları yüzde 32 civarında. 15 günde barajlardaki su seviyesi yüzde 13 arttı. Bu iyi bir artış. Şu anda hiç yağış alamasa bile barajlarda 4 ay yetecek kadar su var. Geçtiğimiz yılların verilerine baktığımızda ocak, şubat ve mart aylarındaki yağışlarla İstanbul’daki barajların su seviyelerinde artış olduğunu görüyoruz. Bu durumda karamsar bir tabloya kapılmamız gerekir. Ancak suyumuzu da verimli kullanmamız gerekiyor.”
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