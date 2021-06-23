İstanbul'da Gökhan Denli (30) ile Adalet Bike’nin içerisinde bulunduğu otomobil, dün saat 01.00 sıralarında Büyükçekmece Kültür Park yanında duruyordu. Bu sırada yanlarına lüks bir araç geldi. Araçtan inen kişilerle Gökhan Denli arasında kavga çıktı. Gökhan Denli’yi çok sayıda bıçak darbesi ve 7 kurşunla öldüren kişiler, yanındaki Adalet Bike’yi zorla otomobillerine bindirerek kaçtı.

YÜZÜNÜ TANINMAYACAK HALE GETİRMİŞLER

Kaçırılan kadının cansız bedeni de birkaç saat sonra, otomobilden atılarak parçalanmış halde D-100 Karayolu kenarında bulundu. Yüzü tanınmayacak hale gelen kadının vücudunda derin kesik izleri vardı.

Polis ekipleri sabaha karşı Jaguar marka otomobili Büyükçekmece’de kaza yaptıktan sonra terk edilmiş olarak buldu. Otomobilde detaylı parmak izi ve DNA incelemesi yapıldı.

Çetin aydın - Hürriyet