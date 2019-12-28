Çocuğunuzla eğlenceli vakit geçirebileceğiniz sosyal ve zihinsel gelişimine katkıda bulunabilecek birbirinden güzel İstanbul'da 10 oyun alanı arıyorsanız detaylar haberimizde.

İstanbul'da çocuğunuzu götürebileceğiniz 10 oyun alanı

1. İsfanbul Tema park

İsfanbul AVM içerisinde bulunan tema park ve jungle park ta çocuğunuzla birlikte çok eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Tema parka birbirinden eğlenceli oyun alanlarıyla ailece çok eğlenebilirsiniz. Adrenalin sevenler için hızlı trenler, 360 adı verilen ünite ve adalet kulesi gibi bir çok ünite sizi bekliyor. İsfanbul tema park ücreti yetişkinlere 79,99 tl 4 - 14 yaş arası çocuklara 79,99 tl ve 0 - 3 yaş çocuklara ücretsiz. Jungle park ise yüzlerde egzotik canlının bir arada olduğu gizemli bir dünya ya sürüklüyor. . Jungle park ücreti yetişkinlere 15 tl 4 - 14 yaş arası çocuklara 15 tl ve 0 - 3 yaş çocuklara ücretsiz.

Adresi: Yeşilpınar Mah. Şehit Metin Kaya Sok. No:11/1 İdari Ofisler 34065 Eyüp sultan/ İSTANBUL

Telefon Numarası: 0850 210 85 63 (Çağrı Merkezi)

2. Kidzania

Tam bir çocuk cumhuriyeti olan kidzania İstanbul Akasya AVM'de. Çocuğun Kidzania'da; doktor, itfaiyeci, bankacı, polis, aşçı, sanatçı, tasarımcı, gazeteci ve buna benzer 90 farklı mesleki rolden birini seçerek kendi başına karar verme; araba kullanma, para kazanma, alışveriş yapma süreçlerinin keyfini çıkararak, yetişkinlerin dünyasını keşfedebilme şansı bulabilecek. Kidzania ya giriş ücreti 99,00 tl bazı günlere ve saatlere özel indirim uygulayabiliyorlar.

Adresi; Akasya, Çeçen sok. No: 25A Acıbadem Üsküdar 34660 İstanbul

Telefon Numarası: 0850 200 54 39

3. Snow park

Kar tutkunları için doya doya vakit geçirebileceği ve kayak yapabileceği bir mekan. Snowpark giriş ücreti 75 tl olarak belirlenmiş.

Adresi: Torium Avm Turgut Özal Mahallesi E-5 Üzeri Haramidere - İstanbul

Telefon numarası: 0212 699 6970

4. Hupalupa

İçerisinde dev parkurların, sürüş parkuru, çocuklara özel trambolinlerin ve sünger havuzu, botlu kaydırağı, heyecan kulesi olan çocukların eğlenceli vakit geçireceği bir mekan.

Adresi: Metropol İstanbul Atatürk Mahallesi, Ataşehir Bulv., 34758 Ataşehir/İstanbul

Telefon numarası :0850 255 55 88

5. Forest Kemerburgaz

Çocukları şehrin gürültüsünden ve teknolojiden bir nebze uzaklaştıracak olan eşsiz bir eğlence günü yaratacağınız bir yer. Forest çocuk köyü ile çocuklarınız sosyalleşe bilecek aynı zamanda go kart yapabileceği veya ip parkurunda adrenalin yaşayacak. Yüksek ip parkuru için ücret 13 yaş ve altı 55 tl 14 yaş ve üstü 65 tl olarak belirlenmiştir. Kum havuzu için 2 - 8 ya aralığına 30 dakikası 30 tl olarak fiyatlandırılmış. Botanik atölyesi 3 - 8 yaş aralığı 40 tl, alçak ip parkuru 3 - 7 yaş arası 30 tl, kuş evi atölyesi 3 - 8 yaş 40 tl gibi fiyatlandırılmıştır.

Adresi: Mithatpaşa mahallesi davutpaşa caddesi çiftalan Kemerburgaz yolu kurt kemeri mesire alanı Kemerburgaz - Eyüp/İstanbul

Telefon numarası: 0850 441 44 24

6. İllüzyon müzesi

Birbirinden yaratıcı odalara sahip olan illüzyon müzesi sadece çocuklar için değil yetişkinler içinde oldukça eğlenceli bir yer. Fotoğraf çekmeye doyamayacağınız bu mekan da giriş ücretleri 1 kişi için tam 44 tl, öğrenci 32 tl, çocuk bileti iste 32 tl'dir. Müze haftanın her günü saat 10.00 - 22.00 arası hizmet vermektedir.

Adresi: Narmanlı Han İstiklal Cd. No:180, 34421 Beyoğlu / İstanbul

Telefon numarası: (0212) 244 06 64

7. Tepetaklak ev

Ailece gidilebilecek ve sınırsız eğlenebileceğiniz bir mekan. Evdeki herşeyin tepetaklak olduğu bu evin dışıda tepetaklak. Dış görünüşüyle bile heyecanlandıracak olan tepetaklak ev gün içinde 19.00'a kadar hizmet vermektedir. Tepetaklak eve giriş ücreti 20 tl'dir.

Adresi: Agaoglu Maslak 1453 Cd C2 Blok Tepetaklakev, 34398 Sarıyer

Telefon numarası: 0533 812 17 17





8. Xtrem Aventures

8000m2'lik bir ormanın içerisinde tercih edilen seviyeye göre zorlu ip parkurları bulunmakta. Yaş sınırı olarak 8+ olduğu belirtilen mekana çocuklarınız bayılacak. 8 yaş altı için de oyun alanlarının mevcut olduğu bölümlerde velilerle birlikte eğlenme imkanı sunuyorlar. Ağ parkuru için fiyatlandırma 1 saate 60 tl, yüksek ip parkurları 8 - 14 yaş 1 saate 60 14 yaş ve üzeri 1 saat 65 tl, zıplıne 1 kullanım 30 tl, quıck jump 1 kullanım 30 tl ve 3 - 5 yaş parkuru 1 saati 30 tl olarak fiyatlandırılmıştır. Gitmeden önce rezervasyon yaptırmayı unutmayın.

Adresi: Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cd. No:4 Sarıyer/İstanbul ( Uniq İstanbul )

Telefon numarası: 0530 044 18 03 - 0212 328 28 50 / 51

9. Moipark

Moipark dev salıncaklar ve yer çekimi sıfır gibi ilgi çekici oyuncaklarla hem çocuklara dolu dolu vakit geçirtiyor hemde büyüklere eğlenme imkanı sunuyor. Ziyaretçilerine tik tak, dehşet oyunu, hür kuş, kahkaha geçidi, macera evi,merkez gibi farklı oyun bölümleri mevcut. Fiyatlandırma ise her oyun alanı için farklı ücret talep edilmekte.

Adresi: Süleyman Demirel Bulvarı Mahmutbey Başakşehir / İstanbul

Telefon numarası: 0212 801 10 60

10. Atlantis Funny City

Çocuğunuzla dolu dolu vakit geçireceğiniz birbirinden eğlenceli oyun aletlerinin bulunduğu bir eğlence merkezi. Her oyuncağın ücreti farklı fiyatlandırılmıştır. İçeride isteğe bağlı olarak bowling, karaoke ve ya oyun aletleriyle oynanabilir.

Adresi: Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Bulv. No: 7 F Blok Kat: 2 Numara 424 34490 Başakşehir – İstanbul

Telefon numarası: 0 543 217 1561

Posta.com.tr / Büşra Akkaya

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