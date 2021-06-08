Türkiye İstanbul'da çocukların taciz edildiğini duyan mahalleli çılgına döndü! Yakmak istediler

İstanbul'da çocukların taciz edildiğini duyan mahalleli çılgına döndü! Yakmak istediler

Türkiye

İstanbul'da çocukların taciz edildiğini duyan mahalleli çılgına döndü! Yakmak istediler

İstanbul Bağcılar'da iki çocuğun komşuları A.S tarafından taciz edildiği görüntüler ortaya çıkınca mahalleli evin önünde toplandı. Vatandaşlar A.S'nin kaldığı evi yakmak istedi. Yaşananlar kameraya yansıdı.

08 Haziran 2021, Salı 15:55 Son Güncelleme:
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Bağcılar'da, iki çocuğu evine davet ederek taciz ettiği iddia edilen A.S., yaşanan olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından evden kaçtı. Görüntüleri izleyen mahalle sakinleri A.S.'nin yaşadığı evin önünde bir araya gelerek tepki gösterdi. Mahallelinin tepkisi, cep telefonu kamerasına yansıdı.


YAKMAK İSTEDİLER

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi 1051. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; yaşları 13 ile 15 olan iki çocuk ile yaşadığı eve gelen A.S., çocuklardan birine taciz girişiminde bulundu. Evde bulunan diğer çocuk ise o anları cep telefonu ile kaydetti. Daha sonra kaydedilen görüntülerin yayılması üzerine A.S., evden hızla uzaklaştı. Görüntüleri izleyen mahalle sakinleri ayaklanarak A.S'nin yaşadığı evin önünde toplandı. A.S.'yi evde bulamayan vatandaşlar, kaldığı eve zarar vererek yakmak istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, öfkeli mahalleliyi sakinleştirmek istedi.

3 ÇOCUK BABASIYMIŞ

Mahallelinin sakinleşmemesi üzerine polis, uyarı ateşi açtı. Polis ekiplerinin uyarısının ardından mahalle sakinleri dağıldı. Öfkeli mahalle sakinlerinin A.S.'nin evine zarar verdiği anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan iki çocuğu taciz ettiği iddia edilen A.S.'nin eşinden boşandığı ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan A.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

MAHALLE AYAĞA KALKTI

Mahallede yaşayan vatandaşlardan Kerim Şık, Mahallemiz, birçok sıkıntıyı gördü ama böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmamıştı. Hepimizin çoluk çocuğu var. 13 ile 15 yaşları arasında, iki erkek çocuğu arabasıyla gezdirip, bir şeyler ikram edip evine götürmüş. Daha sonra bize gelen videolardan sonra mahalle olarak ayaklandık. Emniyetten ricamız, bizden önce bulsunlar. Mahallede görüp, selamlaşıyorduk. Ancak böyle bir şeyi konduramazdık. Bu olay yüzünden tüm dostluklarımızı, arkadaşlıklarımızı tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor dedi.

ÇOCUKLARLA BERABER TAKILIRDI

Mahallede esnaflık yapan İsa Gücel, Millet, evi yakacaktı. Polisler araya girdi. Hemen hemen 15 yıldır tanıyorduk, mahallenin çocuğuydu. Sürekli bizimle beraberdi. Mahallede herkes tanıyordu ama böyle bir namussuzluk yapacağını bilmiyorduk. Dün akşam burada kıyamet koptu. Onun yüzünden başkalarının canı yanacaktı. Çocuklarla beraber takılırdı ifadelerini kullandı.

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