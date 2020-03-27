Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Bilim Kurulu, ilgili bakanlıklar ve Diyanet’in tavsiye kararları çerçevesinde, corona virüsten ölenler için normal gömü işleminin de devam ettiği iki mezarlık ayrılmasına karar verdi. Corona virüsten ölenlerin cenazeleri prosedür gereği tabutla gömülüyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre, tabutla gömü işlemine uygun olması halinde cenazeler, aile mezarlıklarına gömülebilecek. Cenaze sahipleri isterlerse de, cenazelerini, 6 ay ya da 1 yıl sonra aile mezarlığına nakledebilecek.





Toprağa geçmez

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, corona virüsten ölenlerin defin işlemleriyle ilgili şunları söyledi:

Ölüden bulaşma riski yok. Virüsün toprağa, oradan bitkiye, oradan da insana bulaşma gibi bir yolu yok. Virüsü hayatta kalanlar bulaştırır. Corona virüsten ölenlere normal defin işlemi yapılıyor. Cenazeyle temas edenlerin bütün önlemleri almaları, cenaze sahiplerinin de taziye ortamları yaratmamaları gerek. Asıl bulaş yolu cenaze namazındaki kalabalıklar.





Cenazeyi yıkayanlara uyarı

Ancak cenazeyi yıkayan kişinin maske, gözlük, eldiven ve önlük takması lazım. Kefenleyip mezara koyduktan sonra etrafa virüs bulaşması söz konusu değil. Tabuttan su sızıyorsa, buna dokunmak, elini yüzüne götürmek tehlikeli. Yani cenazeyle temas eden kişi tüm önlemleri alırsa, cenazeyi gömen kişilerin koruyucu tedbirleri varsa, tabutla da kefenle de gömebilir. Toprakla örttükten sonra bir problem kalmıyor.

Bu arada Çekmeköy Yukarı Baklacı mevkiinde bulunan ormanlık alan içerisine belediye ekipleri yeni mezar yerleri açtı. Çekmeköy ve Beykoz sınırları içerisinde kalan bu bölgede corona virüsten ölenlerin gömülmesine mahalle sakinleri tepki gösterdi. Çevik Kuvvet ekipleri gelerek kalabalığı dağıttı.

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