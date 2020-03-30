Corona virüsle mücadele sürecinde sosyal temasın sınırlandırılması için birçok sıkı tedbirler alındı. Genelgelerle toplu ulaşımdan sosyal mekânlara kadar çok farklı alanlarda ciddi kısıtlamalar getirildi. Bu kapsamda eğlence yerleri de kapatıldı. Ancak son günlerde sosyal medyaya evlerde veya ‘mekân’ haline getirilmiş villalarda yapılan partilerin görüntüleri düşmeye başladı. Uzmanlar ise bu gibi durumlarda enfeksiyon tehlikesinin kaçınılmaz olduğunu belirterek bu tür organizasyonlardan kesinlikle uzak durulması uyarısı yaptı.

Risk çok çok yüksek

Hürriyet'ten Musa Kesler'e konuşan Prof. Dr. Sedat Kaygusuz:

Bu insandan insana geçen bir virüs. O yüzden canla başla ‘Evde kalın’ diyoruz. Ama bu ‘Evde bir araya gelebilirsiniz’ demek değil. Adına ‘parti’ deyin, ‘gün’ deyin, ‘komşu ziyareti’ deyin, ne derseniz deyin değişmez. Dışarıdan, farklı ortamlardan gelenlerin birbirine virüs bulaştırma riski çok çok yüksek. Bu şuursuzca yapılmış ölümcül riskler taşıyan bir hata.





Adı ne olursa olsun

Prof. Dr. Kadriye Yaşar Kart:

Adı ne olursa olsun birkaç kişinin bir araya gelmesi ciddi risk oluşturur. Biz aile içinde bile bu riski değerlendirirken farklı gruplardan bireylerin, grupların dışarıdan bir araya gelerek ‘parti’ gibi ortamlarda buluşması çok büyük risk. Sadece kendileri açısından değil, yaşadıkları semt bütün toplum açısından da bir risk. Bu tür hareketlerin, birlikteliklerin bugünlerde mutlaka terk edilmesi gerek.





'Kaçak mekan durumunda'

Güvenlik birimlerinin değerlendirmesine göre villa veya herhangi bir evde eğlence için ücretli düzenlenen bu yerler hukuken ‘kaçak mekân’ statüsünde ve bu yerlerin tespiti veya ihbarı halinde polis doğrudan müdahale edebiliyor.





Açık bir suç

Bu durum hem ilgili mevzuata hem de son genelgelere göre açık bir suç. Herhangi bir işletme mantığı dışında kendi evlerinde bir araya gelenlere de şikâyet halinde müdahale edilebiliyor. Bu sadece uyarı mahiyetinde olabiliyor. Ancak savcılığın farklı yerlerden birçok kişinin bir araya gelmesiyle ortamın ‘umuma açık’ niteliğini kazandığını değerlendirmesi durumunda polis adli işlem de yapabiliyor. Valilikler bünyesindeki İl Hıfzısıhha Meclisi’nin evlerde toplanmalara dair doğrudan bir yasaklama kararı henüz yok.





Eve operasyon: 11 gözaltı

İstanbul Valiliği, Büyükçekmece'de düzenlenen eğlenceye ilişkin, "Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma" fiili nedeniyle adli ve idari işlem başlattı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan Büyükçekmece'de bir adreste düzenlenen eğlence hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Partiyi organize ettiği tespit edilen şüpheli M.S ve M.E.Ç, partide DJ'lik yapan şüpheli T.A ve partiye katılanlardan Y.Ü, E.K. (Ş), C.D, Ö.A.Y, Ö.Ö, S.U, Y.K ve ikamet sorumlusu İ.Y isimli şüpheli şahıslar hakkında 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma' fiili nedeniyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca adli ve idari işlem başlatılmıştır. Partinin düzenlendiği Büyükçekmece İlçemiz, Bahçelievler Mahallesi, Zencefil Sokak'ta bulunan bina zabıta görevlilerince mühürlenerek faaliyetten men edilmiş, diğer katılımcı şahısların tespitine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.





15 kişinin ifadesi alındı

Bu arada eğlence mekanın işletmecisi M. E. Ç.'nin avukatı Abdullah Burak Akça, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğlencenin sosyal medyada paylaşılması üzerine toplumda büyük tepki topladığını belirterek, bunun üzerine emniyet ekiplerinin çalışmalarıyla yaklaşık 15 kişinin ifadesi alındığını söyledi. Akça, ifadelerinin ardından yaklaşık 10 kişinin serbest bırakıldığını aktararak, müvekkili ve bazı kişilerin işlemlerinin devam ettiğini dile getirdi.





"Sosyal medyadan dolayı amacını aşmıştır"

Sosyal medyada iddia edildiği gibi bir suçun işlenmediğini savunan Akça, "Sosyal medyadan dolayı olay amacını aşmıştır. Kesinlikle bir parti, ticari amaç söz konusu değil. Olay şahısların kendi aralarında eğlenmesi. Müvekkilim de sonradan oraya eğlenmeye gitmiştir" dedi. Emniyette işlemleri süren şüpheliler, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.