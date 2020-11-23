İstanbul'da corona riski olmayan tek yer orman ve otoyollar kaldı
Corona virüsün teslim aldığı İstanbul'da haritada yeşil olan ilçe kalmadı. Mustafa Şen ve Neyfel Salman'ın haberine göre artık İstanbul'da riskli olmayan tek yer ormanlar ve otoyollar.
23 Kasım 2020, Pazartesi 15:09 Son Güncelleme:
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Bütün İstanbul korona yoğunluk haritasına göre nerdeyse kırmızıya döndü. Ama kısıtlamalara rağmen sokağa çıkanlar, virüse aldırış etmeden dolaşmaya devam etti.
Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy... Artık ilçe fark etmiyor, İstanbul'un corona virüs haritası kırmızı alarm veriyor. Çünkü Türkiye'de günlük vaka sayısı 5 bini aştı. Hayatını kaybedenlerin oranı ise son 7 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
Ataköy kırmızıya döndü
E-5 Karayolu'nun sağ tarafı Bahçelievler, sol tarafı Ataköy. Salgının başlangıcında Bahçellievler kıpkırmızı, Ataköy yemyeşildi. Şimdi güncel haritaya baktığımızda Ataköy de kıpkırmızı riskli hale döndü.
Kısıtlamalara rağmen sokakta olanların bazıları iş amaçlı dışardaydı. Bazılarıysa keyfi gezmek için kendini sokağa attı.
En az bulaş deniz ve ormanlık alanlarda
İstanbul uçtan uca kıpkırmızı haritalarda Bakırköy, Beşiktaş, Taksim ve Kadıköy gibi ilçelerde yaygın bulaşma noktaları meydanlar oluyor. İstanbul'da risksiz görülen alanlar ise sadece yerleşimin olmadığı deniz ve ormanlık alanlar.
Kanal D