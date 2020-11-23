Bütün İstanbul korona yoğunluk haritasına göre nerdeyse kırmızıya döndü. Ama kısıtlamalara rağmen sokağa çıkanlar, virüse aldırış etmeden dolaşmaya devam etti.

Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy... Artık ilçe fark etmiyor, İstanbul'un corona virüs haritası kırmızı alarm veriyor. Çünkü Türkiye'de günlük vaka sayısı 5 bini aştı. Hayatını kaybedenlerin oranı ise son 7 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Ataköy kırmızıya döndü

E-5 Karayolu'nun sağ tarafı Bahçelievler, sol tarafı Ataköy. Salgının başlangıcında Bahçellievler kıpkırmızı, Ataköy yemyeşildi. Şimdi güncel haritaya baktığımızda Ataköy de kıpkırmızı riskli hale döndü.

Kısıtlamalara rağmen sokakta olanların bazıları iş amaçlı dışardaydı. Bazılarıysa keyfi gezmek için kendini sokağa attı.

En az bulaş deniz ve ormanlık alanlarda

İstanbul uçtan uca kıpkırmızı haritalarda Bakırköy, Beşiktaş, Taksim ve Kadıköy gibi ilçelerde yaygın bulaşma noktaları meydanlar oluyor. İstanbul'da risksiz görülen alanlar ise sadece yerleşimin olmadığı deniz ve ormanlık alanlar.

Kanal D

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