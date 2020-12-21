İstanbul’da corona virüs pozitif vaka sayısı yüzde 40 azaldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip corona virüs pozitif vaka sayısında geçen haftaya göre yüzde 40 azalma olduğunu bildirdi.
21 Aralık 2020, Pazartesi 18:10 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Yerlikaya, iletisinde, "İstanbul'da pozitif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Geçen hafta yüzde 40 oranında azaldı. En hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçemiz, Arnavutköy, Beyoğlu ve Avcılar. Tedbirlere uyararak birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.
AA
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