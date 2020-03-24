Türkiye İstanbul'da corona virüs test kuyruğu

İstanbul'da corona virüs test kuyruğu

Türkiye

İstanbul'da corona virüs test kuyruğu

Bakırköy'de corona virüs testi yaptırmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

24 Mart 2020, Salı 15:46 Son Güncelleme:
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Bakırköy'de corona virüs şüphesiyle test yaptırmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Çok sayıda vatandaş test yaptırmak için Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldi. Test yaptırmak isteyenler, hastane bahçesinde uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyrukta bekleyen vatandaşların salgının bulaşmaması için en az 1 metre olan mesafe kuralına uymadıkları görüldü.


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