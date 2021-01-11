Türkiye İstanbul'da cuma günü kar ve karla karışık yağmur bekleniyor

İstanbul'da cuma günü kar ve karla karışık yağmur bekleniyor

Türkiye

İstanbul'da cuma günü kar ve karla karışık yağmur bekleniyor

Türkiye yarından itibaren yağışlı ve soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji'den İstanbulluları sevindirecek bir haber daha geldi. 15 Ocak Cuma günü İstanbul'da kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.

11 Ocak 2021, Pazartesi 09:40 Son Güncelleme:
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Hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son tahminler geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Samsun ve Çankırı çevreleri, Ankara'nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, Kars ve Ardahan çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

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Hava sıcaklığı nasıl olacak?

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgara dikkat

Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların, gece saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

İSTANBUL °C, 18°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°CParçalı ve zamanla çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°CParçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 7°CParçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 15°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 17°C Az bulutlu ve açık

14 Ocak'ta tüm yurtta yağış var

14 Ocak Perşembe günü tüm yurtta sağanak yağış etkili olacak. Yağışlar İzmir, Manisa, Aydın, Muğla ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Zonguldak, Bartın ve Sinop'ta şiddetli olacak.

İstanbul'a kar yağacak 

15 Ocak Cuma günü yurt genelinde yağışlar kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacak. Meteoroloji tarafından yayınlanan haritada 15 Ocak Cuma günü İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor.

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