Siyaset İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan-Merkel görüşmesi başladı

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan-Merkel görüşmesi başladı

Siyaset

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan-Merkel görüşmesi başladı

Merkel veda ziyareti kapsamında İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu dakikalarda Merkel ile görüşme gerçekleştiriyor.

16 Ekim 2021, Cumartesi 12:46 Son Güncelleme:
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Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmek üzere Huber Köşkü'ne geldi. Şu sıralar Erdoğan ile Merkel görüşüyor.


Burada Erdoğan ile golf aracına binen Merkel, köşkün sahil kısmındaki alana geldi. Türkiye ve Almanya bayrağının yanında duran iki lider, burada bekleyen yerli ve yabancı çok sayıda gazeteciyi selamladı. Daha sonra iki lider, görüşme için buradan ayrıldı.

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULACAK?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki görüşmelerde, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerin gündeminde, ikili münasebetlerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Libya, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler de yer alacak.


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