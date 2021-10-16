Siyaset İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan-Merkel görüşmesi sona erdi

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan-Merkel görüşmesi sona erdi

Siyaset

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan-Merkel görüşmesi sona erdi

Merkel veda ziyareti kapsamında İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Merkel görüşmesi sona erdi. İki liderin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

16 Ekim 2021, Cumartesi 12:46 Son Güncelleme:
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme için Huber Köşkü'ne geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 1 saat sürdü. İki liderin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Burada Erdoğan ile golf aracına binen Merkel, köşkün sahil kısmındaki alana geldi.

Türkiye ve Almanya bayrağının yanında duran iki lider, burada bekleyen yerli ve yabancı çok sayıda gazeteciyi selamladı.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 1 saat sürdü.



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