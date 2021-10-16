Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme için Huber Köşkü'ne geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 1 saat sürdü. İki liderin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Burada Erdoğan ile golf aracına binen Merkel, köşkün sahil kısmındaki alana geldi.

Türkiye ve Almanya bayrağının yanında duran iki lider, burada bekleyen yerli ve yabancı çok sayıda gazeteciyi selamladı.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 1 saat sürdü.







