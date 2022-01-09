Türkiye İstanbul'da dehşet! 14 yaşındaki kız babasından kaçarken...

İstanbul'da dehşet! 14 yaşındaki kız babasından kaçarken...

Türkiye

İstanbul'da dehşet! 14 yaşındaki kız babasından kaçarken...

İstanbul Sultangazi'de, 14 yaşındaki Ayşegül Ş. babasından dayak yerken kendisini balkondan attı. Kızının otomobil üzerine düştüğünü gören annesi sinir krizi geçirdi.

09 Ocak 2022, Pazar 13:19 Son Güncelleme:
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Olay, dün gece saatlerinde Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayşegül Ş. ile babası H.Ş. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Çıkan tartışma sonucunda baba H.Ş. Ayşegül'ü dövmeye başladı. Babasından kaçan kız kendisini üçüncü katta bulunan evlerinin balkonundan aşağı attı.



Park halinde bulunan bir otomobilin üstüne düşen Ayşegül, arabadan sekerek beton zemine düştü. Kızının yerdeki halini gören annesi sinir krizi geçirdi.

BABA TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Ayşegül ağır yaralı şekilde yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri baba H.Ş'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.Ş. adliyeye sevk edildi. H.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"GECE SAATLERİNDE KIZ ARABANIN ÜZERİNE DÜŞMÜŞ"

Konuyla ilgili mahalleli Oruç Erdinç, "Bana da yeğenim anlattı. Gece saatlerinde kız arabanın üstüne düşmüş. Arabanın üstünden de yere düşmüş. Daha sonra da polis gelmiş ve hastaneye kaldırılmış. Başka da bir bilgim yok" dedi.

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