Türkiye İstanbul'da dehşet! 3 çocuğunun annesini, kafasını dambılla ezerek öldürdü

İstanbul'da dehşet! 3 çocuğunun annesini, kafasını dambılla ezerek öldürdü

Türkiye

İstanbul'da dehşet! 3 çocuğunun annesini, kafasını dambılla ezerek öldürdü

İstanbul Pendik'te Erol Yenisu, boşanma aşamasında olduğu 3 çocuğunun annesi Hanife Yenisu'yu kafasına dambıl ile vurarak öldürdü.

22 Şubat 2021, Pazartesi 12:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul Pendik'te Erol Yenisu isimli şahıs boşanma aşamasında olduğu eşinin kafasına dambılla vurarak öldürdü. Erol Yenisu, cinayetin ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay Pendik Çamlık Mahallesi Meşe Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre 5 katlı bir binanın giriş katında oturan Erol Yenisu ve Hanife Yenisu boşanma aşamasındaydı.



POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Bugün saat 10.00 sıralarında ikili arasında çıkan tartışmanın ardından Erol Yenisu, evde bulunan dambıl ile Hanife Yenisu'nun kafasına vurarak öldürdü. Ardından polis merkezine giderek teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Geleceğimiz tarımda
Banu Şen
Hakan Çelik
Eğlence ve pratiklik bir arada
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Zaman olur ki...
Rauf Tamer
Şirin Sever
Akrabanın hayırlısı!
Şirin Sever
Erkut Can
Almaya gittik ama kader böyleymiş
Erkut Can
Murat Gülderen
Oturduğunuz yerden uzayı keşfedin
Murat Gülderen
Murat Çelik
PKK'nın elinde başka kimler var?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Putin’i korkutan muhalif: Alaksey Navalni
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yer: İstanbul... Balıkçılar fark etti: 2 metrelik yunus balığı ölü olarak kıyıya çıkarıldı