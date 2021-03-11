Sultanbeyli'de Seher Elitaş ve ağabeyi Emrah Elitaş, otomobillerine binmek üzereyken, amcaları Nusret Elitaş tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefinde olan kardeşlerden Seher olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan ağabeyi Emrah hastanede tedavi altına alındı. Tarafların arasında alacak verecek meselesi olduğu, amca Nusret Elitaş'ın bu sebeple silahlı saldırı düzenlediği öğrenildi. Polis Nusret Elitaş'ı yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay saat 15.30 sıralarında Sultanbeyli Fatih Mahallesi Üstün Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Nusret Elitaş ile yeğenleri Emrah ve Seher'in arası alacak verecek meselesi yüzünden bozuktu. Nusret Elitaş, sokakta otomobillerine binmek üzere olan yeğenleri Emrah Elitaş (30) ve Seher Elitaş (27) kardeşlere silahla ateş açtı. Saldırgan amca olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Seher Elitaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağabeyi Emrah Elitaş ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRGAN AMCANIN KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Saldırgan amcanın kaçış anı ve olay sonrası yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Saldırganın çay içtiği kahvehanenin sahibi, "İki sefer geldi çay içti içeride. Ondan sonra bir arkadaşım var dışarıda çay alacağım dedi. Kamyonette arkadaşımız çalışıyor dedi. 4 el silah sesi duydum. 3'ü peş peşe geldi. Biri sonra geldi. Vurdu gitti adam.ö dedi.

Bir mahalle sakini ise, "Evde oturuyordum. 3 el silah sesi geldi. Maytap atıyorlar sandım. Camdan kafamı uzattım. Bir baktım kalabalık oldu. Oraya gittim. Gittiğimde vuran gitmişti. Kız duvar dibindeydi. Oğlan arabanın içindeydi. Yaşıyordu. Çok iyi insanlardı. Bunun böyle olacağını tahmin etmiyordum. 30 yıldır komşum onlar benim. Söylenene göre amcaları yaptı. Aralarında ne var ne yok bilmiyorum." diye konuştu.

DHA