Görüntüler Beşiktaş 'tan, iddialara göre parkta alkol alan genç kontrolünü kaybetti. Yayalara rahatsızlık vererek yürümeye başladı ardından da kendisinden önde giden ailesinin peşinden koştu ve annesine saldırdı.

POLİSİN SİLAHINA SARILDI

İstanbul Emniyeti bayram tedbirleri için şehrin yoğun bölgelerinde önlem almıştı. Çırağan Caddesi’ndeki polisler o bağımlı gence anında müdahale etti. Genç, polislere sürekli küfürler etti, tehditler savurdu. O boğuşma sırasında saldırgan polisin silahına sarıldı.

20 dakika süren kaos gencin polis otosuna bindirilmesiyle sona erdi. Saldırgan genç polis otosuna binince ağlamaya başladı. Saldırgan içeride de rahat durmadı sürekli kafasını cama vurdu, o yüzden de yanına bir polis memuru daha bindi.

Uyuşturucu kullanmaktan 23 suç kaydı bulunan zanlı gözaltına alınarak karakola götürüldü.

İlgili Haberler Baraj gölünde facia! Bir aile yok oldu



