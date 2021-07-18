Türkiye İstanbul'da dehşet anları! Bağımlı genç önce annesine sonra polisin silahına saldırdı

İstanbul'da dehşet anları! Bağımlı genç önce annesine sonra polisin silahına saldırdı

Türkiye

İstanbul'da dehşet anları! Bağımlı genç önce annesine sonra polisin silahına saldırdı

Sokak ortasında annesine saldırdı, ardından da kendisini durdurmaya çalışan polisin silahını almak istedi. O genç gündüz vakti ortalığı birbirine kattı. Kanal D’den İbrahim Konar ve Uğur Kara’nın özel haberi.

18 Temmuz 2021, Pazar 21:28 Son Güncelleme:
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Görüntüler Beşiktaş 'tan, iddialara göre parkta alkol alan genç kontrolünü kaybetti. Yayalara rahatsızlık vererek yürümeye başladı ardından da kendisinden önde giden ailesinin peşinden koştu ve annesine saldırdı.

POLİSİN SİLAHINA SARILDI

İstanbul Emniyeti bayram tedbirleri için şehrin yoğun bölgelerinde önlem almıştı. Çırağan Caddesi’ndeki polisler o bağımlı gence anında müdahale etti. Genç, polislere sürekli küfürler etti, tehditler savurdu. O boğuşma sırasında saldırgan polisin silahına sarıldı.

20 dakika süren kaos gencin polis otosuna bindirilmesiyle sona erdi. Saldırgan genç polis otosuna binince ağlamaya başladı. Saldırgan içeride de rahat durmadı sürekli kafasını cama vurdu, o yüzden de yanına bir polis memuru daha bindi.

Uyuşturucu kullanmaktan 23 suç kaydı bulunan zanlı gözaltına alınarak karakola götürüldü.

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