Pendik Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında iddiaya göre, A.E., kendisine kız vermedikleri gerekçesiyle tartıştığı akrabalarının marketine pompalı tüfekle geldi. Silahlı adam buradaki kişilerin üzerine art arda ateş açtı. Kurşunların hedefi olan kızın babası O.Y., genç kız R.Y., ve A.Y. hayatını kaybetti, A.Y. ise yaralandı.

Saldırgana linç girişimi

İhbar üzerine olay yerine özel harekat ekipleri, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Saldırıya uğrayanların yakınları da olay yerine geldi. Silahlı adam olay yerinde gözaltına alınırken çevredekiler saldırmaya çalıştı. Yaşanan arbede nedeniyle polis biber gazı kullanarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı. O sırada olay yerinde olan bir kadının kucağındaki bebek de biber gazından etkilendi. Bebeğe ilk müdahale olay yerindeki ambulansta yapıldı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.