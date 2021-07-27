Türkiye İstanbul'da dehşet! İki kişiyi böyle öldürdü...

İstanbul'da dehşet! İki kişiyi böyle öldürdü...

Türkiye

İstanbul'da dehşet! İki kişiyi böyle öldürdü...

Eyüpsultan'da, bir kişi sokakta tartıştığı iki kişiyi silahla vurdu. Vurulan kişilerden biri olay yerinde hayatını kaybederken diğeri ağır yaralandı. Yaralının cadde üzerindeki bir işyerine sığındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

27 Temmuz 2021, Salı 11:41 Son Güncelleme:
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Olay, 15 Temmuz'da gece saat 02.00 sıralarında, Güzeltepe Mahallesi Sokullu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; kimliği belirlenemeyen bir kişi caddede Berdan Dilsiz ve Ozan Göyünç ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi, silahı ile Berdan Dilsiz ve Ozan Göyünç'e ateş açtı. Dilsiz ve Göyünç, kendilerine isabet eden kurşunlar sonucu vurularak düştü. Saldırgan ise olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri Berdan Dilsiz'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Ozan Göyünç ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YARALI KİŞİ İŞYERİNE SIĞINDI

Öte yandan silahla vurularak yaralanan Ozan Göyünç'ün olay yerinden kaçarak bir işyerine sığındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Göyünç'ün kapının önüne yığılarak baygınlık geçirmesi ve buradakilerin yaralıya yardım ettiği anlar yer aldı.

Murat SOLAK - Ömer ÇETİNASLAN/DHA

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