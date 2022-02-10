İstanbul'da denetim! Araçlar tek tek durduruldu
İstanbul genelinde Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi. Oluşturulan güvenlik noktasında durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolculara kimlik sorgulamaları yapıldı.
10 Şubat 2022, Perşembe 00:35 Son Güncelleme:
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İstanbul'un 39 ilçesinde, eş zamanlı olarak Yeditepe Huzur Denetimi gerçekleştirildi. Bu yıl 5'inci kez yapılan denetim kapsamında Taksim Meydanı'nda oluşturulan kontrol noktasında, şüpheli görülen araçlar durdurularak didik didik arandı.
Sürücü ve yolculara ise kimlik sorgusu yapıldı. Narkotik köpeği 'Kimy'nin de görev aldığı denetime helikopterle de havadan destek verildi.
Murat DELİKLİTAŞ-Mustafa ESEN/İSTANBUL,(DHA)
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