İstanbullular güne sis ile başladı. Gece boyunca etkili olan ve sabah saatlerinde etkisini sürdüren sis hayatı olumsuz yönde etkilerken, İstanbul Boğazı’nda yoğunlaşan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tamamen kayboldu.

Görüş mesafesi bazı yerlerde 10 metreye kadar düştüğü gözlendi.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları vapurlarının tüm seferleri iptal edildi. Güneşin kent üzerinde etkili olmasıyla birlikte seferler normale döndü







