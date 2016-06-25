İstanbul'da saat 08.40 sularında bir deprem meydana geldi. Kısa süreli bir sarsıntıya neden olan deprem korkuttu.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre İstanbul'da 2 deprem meydana geldi.

İlk deprem saat 08.30'da meydana geldi. Depremin büyüklüğü 2.7'ydi.

İkinci deprem ise 08.40'ta meydana geldi ve depremin büyüklüğü 4.2

KANDİLLİ RASATHANESİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜ 4.4

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem Yalova açıklarında yerin 6.8 km derinliğinde meydana geldi. Depremin büyüklüğü ise 4.4 olarak açıklandı.

DEPREM PROFESÖRÜ AHMET ERCAN'IN BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ YORUMU

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Övgün Ahmet Ercan, geçtiğimiz Mart ayında katıldığı bir sempozyumda büyük İstanbul depremiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu’nda konuşan Ercan şunları söylemişti:

“Türkiye’de 8’den daha büyük depremler olmaz. Türkiye’nin en büyük depremi 1939 yılında Erzincan’da olan 7.9’dur. Türkiye’de daha büyük deprem olmamıştır. ‘9 olur, 8.5 olur’ demek desteksiz atmaktır. İstanbul’da sadece kıyı kısımları etki alanında. İstanbul’un büyük kısmı gayet sağlam. Hani İstanbul’da yerle gök birleşecekti? Bu doğru değil. İstanbul’daki yıkılabilecek yapı sayısı, 7.5 büyüklüğünde bir deprem olsa bile yüzde 1 veya 2’yi geçmez. Gölcük gibi İstanbul içinden bir kırık geçmiyor, daha çok ötesinden geçiyor. ‘Kızılca kıyamet olacak’ gibi olaylar abartı ve bilim dışı oluyor.”



