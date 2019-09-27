İstanbul'da deprem… İşte son verilere göre artçı sayısı…

İstanbul'da deprem… İşte son verilere göre artçı sayısı… AFAD verilerine göre, 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara Denizi'nde 144 artçı sarsıntı kaydedildi. Depremde minaresi yıkılan Avcılar'daki Hacı Ahmet Tükenmez Camisi, çevresi güvenlik şeridiyle çevrilerek geçici olarak ibadete kapatıldı.