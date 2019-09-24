AFAD, sarsıntının Silivri'nin 20 kilometre açıklarında gerçekleştiğini bildiriyor.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre ise, depremin büyüklüğü 4.7.

Sarsıntının merkez üssü Marmara Ereğlisi'ne 15 kilometre, İstanbul Büyükçekmece'ye 45 kilometre uzaklıkta. Merkez üssünün şehir merkezlerine mesafesi ise Tekirdağ 52 kilometre, İstanbul ise 71 kilometre.

İSTANBUL VALİLİĞİ: HASAR İHBARI YOK

İstanbul'da etkili şekilde hissedilen sarsıntının derinliği ise, AFAD'a göre 5 kilometre, Kandilli Rasathanesi'ne göre 9,8 kilometre.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır." denildi.

İstanbul'un bazı ilçelerindeki kimi okullar güvenlik amacıyla tahliye edildi.

PROF. DR. ORHAN TATAR: OLASI BÜYÜK DEPREMİN FAY HATTINDA OLDU

Depremle ilgili olarak CNN Türk'e konuşan Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar, "Bu deprem ve öncesindeki küçük deprem, İstanbul'da gelecekte olması beklenen İstanbul depreminin fayı üzerindeki orta ve küçük büyüklükteki depremlerdir. İstanbul'da gelecekte 7'nin üzerinde deprem olması beklenmektedir" dedi.

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI: BÜYÜK DEPREM TETİKLEMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ise, "Silivri açıklarında bilinen malum fayın hareketi. Büyük bir depremi tetiklemesi söz konusu değil dediler. Bütün yetkililerle konuştum. Korkulacak bir şey yok, ancak bu gerçekle yüzleşmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Olağan bir deprem. Hasar ve yaralı yok."

PROF. DR. OKAN TÜYSÜZ: BÜYÜK DEPREM İŞARETÇİSİ DEĞİL

Televizyonların canlı yayınına bağlanan uzmanlardan da ilk yorumlar geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz İstanbul’da yaşanan depremle ilgili şu ifadelerini kullandı:

Depremin olduğu yer Orta Anadolu Çukurluğu dediğimiz yer. Sığ olduğu için oldukça geniş bir alanda hissedilmesi olağan. Hassas bir bölge. İstanbul için büyük deprem olmasını beklediğimiz fayda olan bir deprem. Bir süre beklemek lazım.

Genellikle arkasından biraz daha küçük depremler olup sönümlenmesi gerekir. Burası korkutan bir bölge.

Çok fazla büyük bir deprem işaretçisi olarak değerlendirmek mümkün değil. Sadece bu fayın aktif olduğunu gösteren bir olay. Bir süre daha bekleyip bu depremlerin nereye doğru seyrettiğini görmek lazım.

Olağan koşullarda bunun arkasından artçıların gelmesi gerekir. 4.7’lik deprem olağan koşullarda hasar yaratacak bir deprem değil… 99 depreminde bu tür küçükten başlayıp giderek büyüyen bir deprem serisine rastlamadık

PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY: YER KABUĞUNU KIRACAK BİR ENERJİYE SAHİP DEĞİL

Bu tabi gelecek büyük Marmara depreminin ayak sesleri olarak kabul edilebilir. 4'ü geçen her depremde çevre illerin bunu hissetmesi çok normal. Bu deprem de öyle 4,7. Ama bu yer kabuğunu kırabilecek bir enerjiye sahip değil. Öncü müdür değil midir bunu bilme şansımız yok. Ben şunu öneriyorum. Yakın hissedenler; bir süre sokakta hava almalarında fayda görüyorum. Ama bundan büyük deprem bekleniyor anlamı çıkmasın. Gördüğünüz gibi Marmara denizi dinamik, hareketli bir yer. Eninde sonunda beklenen büyük deprem de gelecektir mutlaka.

Deprem ne kadar sığsa çevrede daha çok hissedilir. Sığ bir depremin sarsıntısını insanlar daha çok hissetmiştir. Depremin artçıları mutlaka olacaktır. Daha büyüğü olabilir demek çok spekülatif bunu bilme şansımız yok. Türkiye bir deprem bölgesidir ve ülkede her ay 2 bin deprem oluyor. Bu da onlardan birtanesi bizi korkutan Marmara hem nüfus olarak hem de yapı olarak kalabalık bir bölge. Büyük deprem de beklendiği için kaygılarımız bundan kaynaklanıyor.