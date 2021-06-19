Türkiye İstanbul’da deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? işte son depremler

İstanbul’da deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? işte son depremler

Türkiye

İstanbul’da deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? işte son depremler

İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, yaşanan sarsıntıyla korkuya kapıldı. Saat 15.07 sularında hissedilen depremin ardından İstanbul’da deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? araştırmalarına başladı. İşte son depremler ve İstanbul’da yaşanan depremin merkez üssü…

19 Haziran 2021, Cumartesi 15:26 Son Güncelleme:
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İstanbul’daki deprem ajanslara son dakika haberi olarak geldi. Halk arasında korkuya neden olan depremle ilgili merak devam ederken, ilk bilgi AFAD’ın resmi sitesinden geldi…

İSTANBUL’DA DEPREM Mİ OLDU? DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD’ın sitesinde yer alan bilgilere göre İstanbul’da saat 15.07’de hissedilen depremin 3.9 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

İstanbul Kartal’da olan deprem çevre ilçelerden de hissedilirken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı…

KANDİLLİ RASATHANESİ MERKEZ ÜSSÜ SULTANBEYLİ DEDİ

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Sultanbeyli olduğunu belirterek büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" dedi.

İŞTE SON DEPREMLER

 

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