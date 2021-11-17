‘İstanbul’da deprem mi oldu?’ ‘İstanbul’da hissedilen deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?’ soruları pek çok kişi tarafından araştırılıyor. AFAD’ın son depremler listesinde yer alan bilgilere göre, 17 Kasım 2021 saat 15.40’ta gerçekleşen depremin merkez üssünün Düzce olduğu tespit edildi. Ancak sarsıntı İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde de hissedildi…









İSTANBUL’DA HİSSEDİLEN DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD’ın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre saat 15.40’ta İstanbul’da da hissedilen deprem Düzce merkezde gerçekleşti.

Yerin 18.02 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin şiddeti ise 5.0 olarak ölçüldü.

Halk arasında paniğe neden olan depremde ilk bilgilere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

17 KASIM AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ