Türkiye İstanbul’da deprem mi oldu? İstanbul’da hissedilen deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? AFAD son depremler listesi 17 Kasım
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İstanbul’da deprem mi oldu? İstanbul’da hissedilen deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? AFAD son depremler listesi 17 Kasım

Türkiye

İstanbul’da deprem mi oldu? İstanbul’da hissedilen deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? AFAD son depremler listesi 17 Kasım

17 Kasım Çarşamba saat 15.40 sularında İstanbul’da yaşayanlar depremle sarsıldı. Sarsıntının ardından pek çok kişi ‘İstanbul’da deprem mi oldu?’ ‘İstanbul’da hissedilen deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?’ araştırması yapmaya başladı. Alınan ilk bilgilere göre depremin merkez üssünün Düzce olduğu öğrenildi. İşte 17 Kasım AFAD son depremler listesi…

17 Kasım 2021, Çarşamba 15:58 Son Güncelleme:
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‘İstanbul’da deprem mi oldu?’ ‘İstanbul’da hissedilen deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?’ soruları pek çok kişi tarafından araştırılıyor. AFAD’ın son depremler listesinde yer alan bilgilere göre, 17 Kasım 2021 saat 15.40’ta gerçekleşen depremin merkez üssünün Düzce olduğu tespit edildi. Ancak sarsıntı İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde de hissedildi…



İSTANBUL’DA HİSSEDİLEN DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD’ın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre saat 15.40’ta İstanbul’da da hissedilen deprem Düzce merkezde gerçekleşti.

Yerin 18.02 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin şiddeti ise 5.0 olarak ölçüldü.

Halk arasında paniğe neden olan depremde ilk bilgilere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

17 KASIM AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

 

 

 

 

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