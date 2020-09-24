Türkiye İstanbul’da deprem ve mesai bitimi trafiği olumsuz etkiledi

İstanbul’da deprem ve mesai bitimi trafiği olumsuz etkiledi

Türkiye

İstanbul’da deprem ve mesai bitimi trafiği olumsuz etkiledi

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem İstanbul’dan da hissedildi. Depremin yanı sıra mesai saatinin bitmesi trafiği olumsuz etkiledi.

24 Eylül 2020, Perşembe 19:00 Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 16.38’de yaşanan deprem İstanbul’da da hissedildi. Megakentte deprem nedeniyle panikleyen birçok vatandaş kendini dışarıya attı. Depremin yanı sıra mesai saatinin bitmesiyle trafikte yoğunluk yaşandı. Kennedy Caddesi Yenikapı mevkiinde oluşan trafik ise drone ile havadan görüntülendi.

İHA

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