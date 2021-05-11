İstanbul’un gelişen ilçelerinden Başakşehir’de konut imarları devam ediyor. Emlak Konut, uygun gördüğü arsaları satın alarak konut ya da ticari işletme alanları oluşturuyor. Bu kapsamda şirket Başakşehir’in İkitelli Mahallesi’nde Göçmen Konutları’nın hemen yanındaki arsayı satın aldı.

GELİŞMEYE AÇIK BÖLGE

İkitelli Mahallesi’nde bulunan ve gelişmeye açık olan bölgenin etrafında düğün salonları, fabrika ve sanayi tesislerinin yanı sıra toplu konutlar bulunuyor. Anayol üzerinde bulunan arsanın içinde bir süredir kazı ve hafriyat çalışmalarının olduğu uygu görüntülerinde belli oluyor.

METREKARE FİYATI 6448 LİRA

6502 metrekarelik arsa tam olarak 41.9 milyon lira fiyatla alındı. Metrekare birim fiyatına bakıldığında ise 6448 lira tuttuğu görülüyor.

Emlak Konut'tan yapılan açıklama şöyle: