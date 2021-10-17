Türkiye İstanbul’da dev fare dehşeti! Gece yarası evi terk ettiler…

İstanbul’da dev fare dehşeti! Gece yarası evi terk ettiler…

Türkiye

İstanbul’da dev fare dehşeti! Gece yarası evi terk ettiler…

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde iki çocuklu Çilesiz ailesi, gece saatlerinde evlerinde dev bir fare ile karşılaştı. Çilesiz ailesi, fare korkusundan gece apar topar çıktıkları evlerine giremedi.

17 Ekim 2021, Pazar 11:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda evdeki seslere uyanan Gonca Çilesiz, büyük bir fareyi karşısında görünce çığlık attı. Çilesiz çifti, iki çocuklarını da alarak dışarı çıktı. Gece saatlerinde akrabalarında kalan Çilesiz ailesi, fare korkusundan evlerine tekrar giremedi. Çilesiz ailesi farelerden kurtulmak için yetkililerden yardım istedi. 



"GECENİN O SAATİNDE ÇIKTIK EVDEN"

Farenin sesine uyanan Gonca Çilesiz, "Gece uyandığımda saat 4, 4.30 civarı bebek yanımdaydı. Su içmeye kalktım, beşikte bir fare. Bağırmamla kaçtı. Devamlı tavanda sesleri duyuyoruz. Bizden önceki kiracılar da aynı bu sorundan dolayı çıkmış. İki tane ufak bebeğim var. Çocuk beşikte olsaydı bilmiyorum ne olacaktı. Gecenin o saatinde çıktık evden. Gidecek yerde yok, arabamıza gittik. Eşim öğlen saatlerinde geldi yapıştırıcı falan koydu, fareyi çekyatın altında yakaladı. Oyuncakların arasında yakalayıp öldürdü. Baya büyük bir fareydi. Kedi kadardı, halen var burada, eşyalarım çöp oldu. Kiralık ev aramaya başladık, ne yapacağız bilmiyoruz. Çocukları alıp evden kaçtık" dedi. 

Evde farelerin kemirdiği yerlerin olduğu görülürken, bazı eşyaların zarar gördüğü kameraya yansıdı. 

Vedat BAYRAKTAR - Emin YEŞİL/DHA

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Hataları gördük, dersleri aldık!
Şirin Sever
Rauf Tamer
Beyin israfı...
Rauf Tamer
Erkut Can
40 yıl sonra ne olacak?
Erkut Can
Hakan Çelik
2053 hedefi için çok çalışmak şart
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Çocuk koltuğu deyip geçmeyin
Murat Gülderen
Murat Çelik
Merkez Bankası'nda neler oluyor?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Ulaştırma Bakanı'na dilekçemdir
Oral Çalışlar
Banu Şen
“Gel ne olursan ol yine gel” diyen bir dünya şehri: Konya
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Griple koronavirüsü ayırt etmenin tek yolu' dedi ve açıkladı