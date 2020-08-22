İstanbul'da dev iguana görüntülendi, bakanlık yetkilileri hemen harekete geçti
Orman Bakanlığı ekipleri Çatalca’nın Kabakça mahallesinde yol kenarında korkarak tel örgüye tırmanan iguanayı görünce harekete geçti.
22 Ağustos 2020, Cumartesi 11:34 Son Güncelleme:
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Çatalca'da yol kenarında dev iguana görüldü. Korkup tel örgülere çıkan iguananın saatlerce orada beklediği bildirildi.
Çatalca’nın Kabakça Mahallesi’nde yolda seyir haldeyken 112’de sağlık görevlisi olarak görev yapan Recep Özer tarafından fark edildi. Dev iguana Orman Bakanlığı ekipleri tarafından koruma altına alındı.
Evden kaçtı
İguananın bakılan evden korkarak kaçtığı düşünülüyor.
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