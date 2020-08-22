Çatalca'da yol kenarında dev iguana görüldü. Korkup tel örgülere çıkan iguananın saatlerce orada beklediği bildirildi.

Çatalca’nın Kabakça Mahallesi’nde yolda seyir haldeyken 112’de sağlık görevlisi olarak görev yapan Recep Özer tarafından fark edildi. Dev iguana Orman Bakanlığı ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Evden kaçtı

İguananın bakılan evden korkarak kaçtığı düşünülüyor.



