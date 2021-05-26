Türkiye İstanbul'da dev operasyon! 162 şüpheli yakalandı...

İstanbul'da dev operasyon! 162 şüpheli yakalandı...

Türkiye

İstanbul'da dev operasyon! 162 şüpheli yakalandı...

Polis ekipleri, İstanbul genelinde farklı suçlardan hüküm giymiş ve aranma kaydı olan kişilere yönelik yürütülen çalışmada 162 kişiyi gözaltına aldı.

26 Mayıs 2021, Çarşamba 11:03 Son Güncelleme:
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Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında arama kaydı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı. İl genelinde 220 ekip ile önceden belirlenen 470 adrese dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kasten öldürme, yağma, gasp ve çeşitli suçlardan aranan 162 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.


96 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI

Operasyon sonucunda gözaltına alınan kişilerden biri olan Şerafettin T.'nin (46) yağma ve gasp suçlarından kesinleşmiş 96 yıl hapis cezası olduğu öğrenildi. Yakalanan şahıs, gerekli işlemlerinin yapılması için polis merkezine teslim edildi.

Adem VAROL / DHA

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