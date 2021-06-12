Türkiye İstanbul'da dev operasyon! Cumhuriyet tarihinin...

İstanbul'da dev operasyon! Cumhuriyet tarihinin...

Türkiye

İstanbul'da dev operasyon! Cumhuriyet tarihinin...

İstanbul'da 3 ilçede 9 ayrı adrese düzenlenen baskında 2 milyon hap ele geçirildi. Piyasa değeri milyonlarca lira ile ifade edilen ilaçlara el konulurken 5 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Düzenlenen bu operasyon cumhuriyet tarihinde bu alanda yapılan en büyük operasyon olarak dikkat çekiyor.

12 Haziran 2021, Cumartesi 12:19 Son Güncelleme:
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CNN TÜRK muhabiri Mücahit Topçu, İstanbul'daki operasyona ilişkin tüm detayları aktardı.

İşte Mücahit Topçu'nun aktardıkları:

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri başarılı bir operasyona imza attı. Piyasada uyuşturucu ve uyarıcı madde özelliği olan haplara el konuldu. 3 ayrı ilçede 9 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. O baskınlar neticesinde haplara el konuldu. Özellikle emniyet kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre piyasada son zamanda yapılan operasyonlarla uyuşturucu tacirleri çok fazla madde bulamıyorlar.

İşte o uyuşturucu tacirleri bu kez farklı bir yol denediler ve kırmızı-yeşil reçeteli bu ilaçlara yöneldiler. İçerisinde uyarıcı ve uyuşturucu madde etkilerinin hissedildiği bu ilaçlarla piyasaya sürmeye çalışırken yakalandılar. Cumhuriyet tarihinde bu alanda yapılan en büyük operasyon olarak dikkat çekiyor bu operasyon.

Esenler, Sancaktepe ve Kartal'da eş zamanlı 9 adreste yapılmıştı bu operasyon. Operasyon kapsamında 2 milyon hapa el konuldu. Piyasa değeri milyonlarca lira ile ifade edilen ilaçlara el konulurken 5 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.


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