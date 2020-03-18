İstanbul, Anadolu Yakası'nda dolu ve kar yağdı. Kısa süreli görülen yağış yer yer etkili oldu. Yağış özellikle, Anadolu yakasında Çekmeköy, Maltepe, Sancaktepe ve Kartal'da görüldü. Dolu yağışını gören bazı vatandaşlar o anları cep telefonlarının kameraları ile kaydetti. Öte yandan Maltepe'de dolunun ardından kısa bir süre kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı kısa süre sonra etkisini kaybetti. İstanbul'da sağanak hava yarın da etkisini gösterecek. Cuma günü ise bulutlu bir hava bekleniyor.

DHA



