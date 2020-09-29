Topkapı'da altgeçidi su bastı. İki otomobil ve bir servis minibüsü sular içinde kaldı. İki otomobil tamamen sulara gömüldü. Servis minibüsünün içerisinde mahsur kalanlar göze çarparken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste mahsur kalanlar içerisinde hasta bir kişinin de olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri ve çekicinin çalışmasıyla minibüs mahsur kaldığı yerden çıkarıldı.





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İstanbul'da Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından beklenen yağış başladı. Avrupa yakası başta olmak üzere kuvvetli yağışın beklendiği kaydedilen açıklamada ani sel ve su baskınlarına karşın uyarıda bulunuldu. Kimi ilçelerde ceviz büyüklüğünde dolu yağışı görüldü. İstanbul Valiliği de kentte sağanak yağışın saat 14'e kadar etkili olacağını duyurdu.





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Silivri, Büyükçekmece, Çatalca, Arnavutköy çevreleri

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, İstanbul'un güneybatısını vurması beklenen süper hücrelerin özellikle kıyı kesimlere şiddetli fırtına, kuvvetli yağış ve dolu bırakması bekleniyordu. Daha önce uyarılan Silivri, Büyükçekmece, Çatalca, Arnavutköy çevrelerinde ve Anadolu yakasının kimi bölgelerinde 12.30 itibariyle şiddetli yağmur ve dolu yağışı başladı.





Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır ifadelerine yer verildi.

Valilik saat verdi

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde "İstanbul genelinde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Meteoroloji radarından alınan bilgilere göre bugün 12.20-14.00 saatleri arasında İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor.Yağış geçişlerinin yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."





11 kent uyarıldı

Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kütahya, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor.

İstanbul için saat verildi

Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, 12.20-14.00 saatleri arasında İstanbul Boğazı çevreleri ve Anadolu Yakasında beklenen gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenmişti.

Semt pazarını sel bastı

Arnavutköy'de ise sağanak yağış sele neden oldu. Semt pazarının da bulunduğu sokaklar nehre dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı. O anlar kameralara yansıdı. Mimar Sinan Caddesi'nde Salı günleri kurulan semt pazarında aşırı yağış nedeniyle yağmur giderlerinin tıkandığı pazar alanını bir anda sel bastı. Pazar kurulan cadde ve sokaklar nehre dönerken pazardakiler zor anlar yaşadı.

Valilik uyardı

Öte yandan Ankara Valiliği'nden Meteoroloji'nin yaptığı yağış uyarısının ardından bir açıklama da valilikten geldi.

Valilik Twitter hesabında şu sözlere yer verildi;

"Bugün öğleden sonra Ankara'nın Kuzey İlçelerinde görülmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir"



