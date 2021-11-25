Türkiye İstanbul'da dün akşam eylem yapan 70 kişi gözaltında!

İstanbul'da dün akşam eylem yapan 70 kişi gözaltında!

Türkiye

İstanbul'da dün akşam eylem yapan 70 kişi gözaltında!

Kadıköy, Şişli, Eyüpsultan, Bakırköy ve Beylikdüzü'nde izinsiz gösteriler düzenleyen 70 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

25 Kasım 2021, Perşembe 09:13 Son Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kadıköy, Şişli, Eyüpsultan, Bakırköy ve Beylikdüzü'nde izinsiz gösteriler düzenlendiği görülmüştür. Göstericilere dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmuştur. Uyarılara aldırış etmeyerek görevlilerimize mukavemet eden 46 erkek 24 kadın toplamda 70 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan kişiler hakkında adli tahkikat başlatılmıştır" denildi. 


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