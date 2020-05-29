Türkiye İstanbul'da eczane çalışma saatleri değişti

İstanbul'da eczane çalışma saatleri değişti

Türkiye

İstanbul'da eczane çalışma saatleri değişti

İstanbul'da eczane çalışma saatleri değişti.

29 Mayıs 2020, Cuma 11:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul'daki eczaneler 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 saatleri arasında çalışacak. 

İstanbul Eczası Odası'ndan yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı. 


İlgili Haberler
Bazı iller için yağış uyarısı yapıldı


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Fatih modern bir hükümdar, Osmanlı modern bir imparatorluktu
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Umut verici haberler var
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Doğum yapmak üzere olan kadını taksiden indiren sürücünün cezası belli oldu