İstanbul'da eczane çalışma saatleri değişti
İstanbul'da eczane çalışma saatleri değişti.
29 Mayıs 2020, Cuma 11:18 Son Güncelleme:
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İstanbul'daki eczaneler 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 saatleri arasında çalışacak.
İstanbul Eczası Odası'ndan yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı.