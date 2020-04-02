Türkiye İstanbul'da eczanelerin çalışma saati değişti

İstanbul'da eczanelerin çalışma saati değişti

Türkiye

İstanbul'da eczanelerin çalışma saati değişti

Corona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri değişti.

02 Nisan 2020, Perşembe 11:20 Son Güncelleme:
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Corona virüs tedbirleri kapsamında bazı illerde eczanelerin çalışma saatleri değişmişti. Alınan son karar ile İstanbul'da da eczanelerin çalışma saatleri değişti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09:00-18:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir" dedi.

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