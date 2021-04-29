Türkiye İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri belli oldu! Son dakika tam kapanma düzenlemesi

İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri belli oldu! Son dakika tam kapanma düzenlemesi

Türkiye

İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri belli oldu! Son dakika tam kapanma düzenlemesi

Son dakika haberine göre, İstanbul'da eczaneleri çalışma saatleri tam kapanma yasakları nedeniyle değişti. Eczaneler tam kapanmada açık olacak mı? İstanbul'daki eczaneler açık mı? Tam kapanmada İstanbul'daki eczanelerin çalışma saatleri nasıl olacak? İşte eczanelerin çalışma saatleriyle ilgili İstanbul Eczacı Odasından yapılan son dakika açıklaması...

29 Nisan 2021, Perşembe 10:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Son dakika haberine göre İstanbul'da tam kapanma sürecinde eczanelerin çalışma saatleri belli oldu. Tam kapanma kararının alınmasının ardından 'Tam kapanmada eczaneler açık olacak mı?', 'Tam kapanmada eczanelerin çalışma saatleri nedir?' sorularının yanıtları merak ediliyordu.

İstanbul'daki eczaneler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" sürecinde, 09.00-18.00 saatleri arasında mesai yapacak.

İSTANBUL'DA ECZANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ! TAM KAPANMADA ECZANELER HANGİ SAATLERDE AÇIK?

İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada, "Kovid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00'dir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 17 Mayıs itibarıyla mevcut çalışma düzeni olan 09.00-19.00 saatlerine geçiş yapılacağı bildirildi.

İlgili Haberler
Son dakika: BioNTech aşısında ikinci dozun ertelenmesi iptal edildi! Sağlık Bakanlığı duyurdu


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Kapanmaya hazır mıyız?
Şirin Sever
Hakan Çelik
Pandemi bu yıl sona erebilir mi?
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Virüsten beter
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
‘Birlik beraberlik gerek’ derken…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Biden’ın tercihi ve bundan sonrası
Murat Çelik
Banu Şen
9 bin 400 yıldır tarımın kalbi bu topraklarda atıyor
Banu Şen
Erkut Can
Kadın üzerine deyişler
Erkut Can
Murat Gülderen
Liderler CEP'i nasıl kullanır?
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER MEB'den uzaktan eğitimle ilgili son dakika açıklaması! 'Tam kapanmada açık'