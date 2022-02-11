Türkiye İstanbul'da ekmeğin zammın fiyatı belli oldu!

İstanbul'da ekmeğin zammın fiyatı belli oldu!

Türkiye

İstanbul'da ekmeğin zammın fiyatı belli oldu!

Bugün itibarı ile gelen zamlarla birlikte İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı 3 liraya yükselirken, İBB Halk Ekmek büfelerinde satılan 250 gramlık ekmek ise 2 liradan satışa sunuldu.

11 Şubat 2022, Cuma 09:52 Son Güncelleme:
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İstanbul Fırıncılar Odası'nın zam talebi İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yapılan oylama ile kabul edildi.

Yüzde 31 olarak belirlenen zam kararının ardından İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmek 3 liraya, 250 gram ekmek ise 3,5 TL'ye satılacak.



HALK EKMEK 2 LİRAYA SATIŞTA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Halk Ekmek'e gelecek zammı duyurmuştu. Halk Ekmek büfelerinde 1.25 liradan satışa sunulan 250 gram normal ekmek, bugünden itibaren 2 TL’den satılmaya başlandı.


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