İstanbul'da ekmeğin zammın fiyatı belli oldu!
Bugün itibarı ile gelen zamlarla birlikte İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı 3 liraya yükselirken, İBB Halk Ekmek büfelerinde satılan 250 gramlık ekmek ise 2 liradan satışa sunuldu.
11 Şubat 2022, Cuma 09:52 Son Güncelleme:
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İstanbul Fırıncılar Odası'nın zam talebi İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yapılan oylama ile kabul edildi.
Yüzde 31 olarak belirlenen zam kararının ardından İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmek 3 liraya, 250 gram ekmek ise 3,5 TL'ye satılacak.
HALK EKMEK 2 LİRAYA SATIŞTA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Halk Ekmek'e gelecek zammı duyurmuştu. Halk Ekmek büfelerinde 1.25 liradan satışa sunulan 250 gram normal ekmek, bugünden itibaren 2 TL’den satılmaya başlandı.
https://twitter.com/istanbulbld/status/1491456381689679873
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