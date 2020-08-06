İstanbul’da ekonomi zirvesi yapıldı

Türkiye Bankalar Birliği’nin Etiler’deki merkezinde saat 19.00’da başlayan toplantıya Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile önde gelen bankalardan yetkililer katıldı. 3 saat süren toplantıda; pandemi döneminde ekonomi yönetiminin aldığı önlemler ile paralelinde yapılan uygulamaların ele alındığı ve bu durumun piyasalara etkileri hususunda görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

Katılımcılar toplantının bitmesinin ardından araçlarına binerek ayrıldı.

DHA