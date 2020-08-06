Ekonomi İstanbul’da ekonomi zirvesi yapıldı

İstanbul’da ekonomi zirvesi yapıldı

Ekonomi

İstanbul’da ekonomi zirvesi yapıldı

Beşiktaş’ta bu akşam Türkiye Bankalar Birliği ev sahipliğinde ekonomi zirvesi gerçekleştirildi.

06 Ağustos 2020, Perşembe 23:29 Son Güncelleme:
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Türkiye Bankalar Birliği’nin Etiler’deki merkezinde saat 19.00’da başlayan toplantıya Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile önde gelen bankalardan yetkililer katıldı. 3 saat süren toplantıda; pandemi döneminde ekonomi yönetiminin aldığı önlemler ile paralelinde yapılan uygulamaların ele alındığı ve bu durumun piyasalara etkileri hususunda görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

Katılımcılar toplantının bitmesinin ardından araçlarına binerek ayrıldı.

DHA

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