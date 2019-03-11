İstanbul'un bazı ilçelerine 11 Mart'ta elektrik verilemeyecek. İşte, AYEDAŞ ve BEDAŞ kesinti programına göre, kesinti yaşanacak ilçelerin listesi:

BEDAŞ 11 MART ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- PINAR Mh., 1217. Sk., 1218. Sk., 1219. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (21464-20653)

- CERRAHPAŞA Mh., AĞABABA ÇIKMAZI Sk., ESEKAPI ARALIĞI Sk., ESEKAPI Sk., ALİPAŞA CAMİİ AVLUSU Sk., DEĞİRMEN Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA 1. ÇIKMAZI Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA 2. ÇIKMAZI Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA 3. ÇIKMAZI Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA 4. ÇIKMAZI Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA Cd., KIZILELMA Cd., KOCA MUSTAFAPAŞA Cd., HASEKİ SULTAN Mh., ATİK MEDRESESİ Sk., ATİK MEDRESESİ ÇIKMAZI Sk., KIZILELMA Cd., PAZVANT Sk., SEYYİD ÖMER Mh., ALİ ŞİR NEVAİ Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA Cd., KIZILELMA Cd., YAPAĞI Sk., TAŞKÖPRÜLÜZADE Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21759-2343 TM)

- FEVZİ ÇAKMAK Mh., HALKALI Cd., 905. ÇIKMAZ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21599-11339)

- TEVFİKBEY Mh., HALKALI Cd., 2309. Sk., 2319. Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21601-11934)

- FEVZİ ÇAKMAK Mh., 904. ÇIKMAZ Sk., HALKALI Cd., 914. Sk., İZMİR Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21602-12710)

- FEVZİ ÇAKMAK Mh., HALKALI Cd., 914. Sk., 915. Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21604-11708)

- FATİH Mh., BAHÇE YOLU Cd., DOĞAN ARASLI Bul., ZAFER Mh., 118. Sk., 123. Sk., 124. Sk., 125. Sk., 129. Sk., DENİZ GEZMİŞ Cd., ADİLE NAŞİT Bul., SULTANİYE Mh., E-5 TEM Bul., DOĞAN ARASLI Bul., 350. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21649-20775 22678 20322 20253 20254 20610 21625 20668 21622 21623 27109 21027 27870 22930 22884 22667 27461 22904 20501 21797 20399 21302 21255 21291 22775 22916 22917 )

- CERRAHPAŞA Mh., AĞABABA ARALIĞI Sk., AĞABABA ÇIKMAZI Sk., AĞABABA Sk., BOZACI ODALARI ÇIKMAZI Sk., BOZACI ODALARI Sk., DAVUTPAŞA ÇEŞMESİ 1. ÇIKMAZI Sk., DAVUTPAŞA ÇEŞMESİ 2. ÇIKMAZI Sk., DAVUTPAŞA ÇEŞMESİ Sk., DAVUTPAŞA İSKELESİ Sk., DAVUTPAŞA MEDRESESİ ÇIKMAZI Sk., DAVUTPAŞA MEDRESESİ Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA 1. ÇIKMAZI Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA 2. ÇIKMAZI Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA 3. ÇIKMAZI Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA 4. ÇIKMAZI Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA Cd., KOCA MUSTAFAPAŞA Cd., HASEKİ SULTAN Mh., TOPÇU EMİNBEY ÇIKMAZI Sk., TOPÇU EMİNBEY Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21760-2159 TM)

- ESENTEPE Mh., 2389. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21851-28296 TM)

- YENİGÜN Mh., 14. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21853-18609)

- DURUSU Mh., TERKOS-KARABURUN Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21797-28440-40001)

- MİMAR SİNAN Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21859-9776,9777,9573,9499,9720,9424,9726,9867 T.M.)

- SAZLIBOSNA Mh., SAZLIDERE Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21868-28608)

- CELEPKÖY Mh., HİSARBEYLİ Mh., ÖRENCİK Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21840-2375 23099 23603 23291 23665 23101 23102 23642 23562 23095 23408 23414 23286 23748 23651 23194 )

- BÜYÜK SİNEKLİ Mh., AKŞEMSEDDİN Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21860-25776)

- YAHYA KEMAL Mh., MİTHATPAŞA Cd., AKSU Sk., ENGİN Sk., TALATPAŞA Cd., YAVUZ Sk., CENDERE Cd., AŞİRET Sk., ERDOĞAN Sk., GÜLER Sk., KÖŞE Sk., ÖZ Sk., YAHYA KEMAL Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21879-9317 T.M.)

- FETİHTEPE Mh., ÖNEM Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21857-3325)

- SANAYİ Mh., MALAZGİRT Cd., NEŞELİ Sk., YEŞİL YURT Sk., ESNAF Sk., ÇAĞLAYAN Sk., GAZİ OSMAN PAŞA Cd., PİYALE Sk., HIZIR REİS Sk., YILDIRIM Sk., ERGENEKON Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21889-418)

- MAREŞAL ÇAKMAK Mh., BİRSEL Sk., KOCA YUSUF Sk., KARDEŞLER Sk., BİNGÖL Sk., ŞİRİN Sk., SELİM Sk., TOPEL Sk., VARIŞ Sk., VURAL Sk., VARDAR Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21896-010)

- FEVZİ ÇAKMAK Mh., 756. Sk., 789. Sk., 789/1. Sk., 795. Sk., 799. Sk., 800. Sk., 801. Sk., 802. Sk., 803. Sk., 803/2. Sk., 803/3. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21899-29498 TM )

- UĞUR MUMCU Mh., 2272/1. Sk., 2336. Sk., 2345. Sk., 2347. Sk., N Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21900-29860 TM)

- TAŞOLUK Mh., EGEMEN Cd., GÜNBATIMI Sk., YEŞİL PAZAR Cd., KAR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21901-28637)

- MAHMUT ŞEVKET PAŞA Mh., ADA Sk., AYDIN 1 Sk., GÜMÜŞ Sk., spor Sk., ÖRNEK Sk., ŞAHİNKAYA Sk., MİTHAT PAŞA Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21943-3071)

- GÖKALP Mh., 32/2 Sk., 33 Sk., 34 Sk., 34/1 Sk., 34/3 Sk., 35 Sk., 36 Sk., 37 Sk., 38 Sk., 38/1 Sk., 38/2 Sk., 40 Sk., 73 Sk., 73/1 Sk., 73/2 Sk., 73/4 Sk., 73/5 Sk., 73/6 Sk., 73/7 Sk., PROF. DR. MUAMMER AKSOY Cd., TELSİZ Mh., 69/2 Sk., 71 Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21922-1713)

- YASSIÖREN Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21929-28019-29971-29975-29259-28696-30513-28883-29790-29576-30513-29259-28696-29483-28385)

- ATAKENT Mh., TURGUT ÖZAL Bul., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21932-12510)

- İSTİNYE Mh., ALINTERİ Sk., BAYIR ÇIKMAZI Sk., DERE Sk., DEĞİRMEN Sk., ESKİ HARMANLAR Sk., HAMAM Sk., MEKAN Sk., MÜJDE ÇIKMAZI Sk., NAME Sk., PİKNİK Sk., SARIYER Cd., ÇAYIR Cd., ÇAYIR. Sk., MEHMET ŞÜKRÜ Sk., İSMAİL GALİP ERCAN Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21935-4426)

- MURATBEY MERKEZ Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21937-23534 23044 23542 23767 23546 23163 23709 23480)

- MAHMUT ŞEVKET PAŞA Mh., ADA Sk., SÜMBÜL Sk., ÖRNEK Sk., ŞAHİNKAYA Sk., YAYLA Sk., BARAN Sk., ERSAN Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21945-3401)

- PAZARİÇİ Mh., BAHAR Sk., AÇIK Sk., ÇALIŞKAN Sk., SAADET Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 17:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21951-8506)

- YENİKÖY Mh., KÖYBAŞI Cd., KİRAZLI BAĞLAR Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21936-4022)

- SİLAHTARAĞA Mh., YENİYOL Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21909-28342 TM)

- BEŞTELSİZ Mh., 1 YOL Sk., 114/1 Sk., 2 YOL Sk., 4 YOL Sk., 5 YOL Sk., 75/11 ÇIKMAZ Sk., 75/11 Sk., 75/12 Sk., 75/2 Sk., RAUF DENKTAŞ Cd., ÇIRPICI Mh., 75/2 Sk., MODABAĞ 1 Sk., MODABAĞ 10 Sk., MODABAĞ 4 Sk., MODABAĞ 8 Sk., MODABAĞ 9 Sk., SEYİTNİZAM Cd., YULAF TARLASI (G/1) Sk., YULAF TARLASI Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21923-1866)

- PAZARİÇİ Mh., ORDU Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21946-8505)

- MERKEZ Mh., SİLAHTARAĞA Cd., BASMACI ABDİ EFENDİ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21947-8905)

AYEDAŞ 11 MART ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

ATAŞEHİR

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: NECLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: AKINCI GENÇLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: AYDEMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: AKYILDIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: AVCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: AYDINLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: ÖZBEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: SÜTÇÜ YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: YAVUZ BEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: SÜTÇÜ YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: TAŞLIYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: AKINLAR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: GENÇLER

10:30 - 13:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MERVE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SELİMBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ENGİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞÜKRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BUKET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞAHİNLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: İSPİRLİ CANİP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: GÖKDENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞAFAK CAMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ADEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AYDIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MESKENLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ALKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TOYGAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AYDINLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ULUÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: OF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: RÜSTEMPAŞA

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: SANCAKTAR

ÇEKMEKÖY

09:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İĞDE

KARTAL

09:00 - 13:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: YAKACIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: NALAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: EGEMENLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: YAKACIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: MİSAFİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: SAKİNLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ÖZSÖĞÜT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ATATÜRK

14:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: YAKACIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: YAKACIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: SAKİNLER

09:00 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: ŞAHANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: ESKİBOSTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: TEKEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: MELTEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: ZAMBAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: SERA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: DİKİLİTAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: EFENDİ

10:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: SAFİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: PAMUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: PERİSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ANAYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GÜVENLİ

14:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KONAKDAĞ

MALTEPE

09:30 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ARDIÇLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ÇİÇEKÇİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ÇINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: BAŞIBÜYÜK YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SERİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: IŞIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: HANCIOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: LİMON

09:30 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: BAŞIBÜYÜK YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: YASEMİN

09:30 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ATAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: BAŞIBÜYÜK YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: EVREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: YASEMİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SARMAŞIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SERİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: IŞIK

10:30 - 13:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: BAĞDAT

09:00 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: MEKTEP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: KILAVUZ ÇAYIRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: SELVİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: YAVRU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: ZAFER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: SİMA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: ŞİMŞİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: ORKİDEM ÇIKMAZI

PENDİK

09:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: ARSLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: CANAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: TEVHİD

14:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: MÜSTAKBEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: HOŞSEDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: MARAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: SÖĞÜT

SULTANBEYLİ

09:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: DEMOKRASİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: GELİNGÜLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: HEKİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KAMER ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SAHABE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: Samsun

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SERİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: UMUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ÇAĞLAYAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ÜÇGÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: AZA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ASLIHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KAHYALAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KANGAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: MOZAİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: YUŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SÜNGÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: UĞUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: DİKİLİTAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: FATİH

ÜMRANİYE

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: DİDENUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: MALTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: SAFİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: AYŞEN

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TANTAVİ - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK

09:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: AYDIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: HEKİMBAŞI CAMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: OTLUKBELİ

10:00 - 13:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: REŞİTPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: SONAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: AKDENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: EGE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: SEZEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: MUAMMER AKSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: TÜRKLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: DESTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: DİCLE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: REŞİTPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: MİRALAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: ÇEVRE

ÜSKÜDAR

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: HARBİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: TUNÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: GÜNIŞIĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: EGEMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: NAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: NURDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: KARADENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: GÜZİDE HANIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ALTUNCU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: YAZICILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: AYDINLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: KELEBEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: TURNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ERZİNCANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ALEV

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: GÜLCÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: İKİNCİ DERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: MALATYALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: DAĞDELEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ŞİFA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ULUHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: KADASTRAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ERMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: BAYRAMİÇLİ MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: OYA