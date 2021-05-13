Türkiye İstanbul'da en çok kaza bu 10 kara noktada gerçekleşti

İstanbul'da en çok kaza bu 10 kara noktada gerçekleşti

Türkiye

İstanbul'da en çok kaza bu 10 kara noktada gerçekleşti

İstanbul'da en çok kazanın yaşandığı 10 kara nokta inceleme altına alındı. Geçen yıl polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen 14 bin 913 trafik kazasında 91 kişinin yaşamını yitirdiği, 19 bin 338 kişinin de yaralandı.

13 Mayıs 2021, Perşembe 12:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının yoğun olduğu bölgeleri inceleyerek 10 kara nokta belirledi.

İstanbul'daki trafik yoğunluğu ve meydana gelen kazalar sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik ekipleri de kazaların önlenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kentte geçen yıl polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen 14 bin 913 trafik kazasında 91 kişi yaşamını yitirirken, 19 bin 338 kişi de yaralandı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarını azaltmak ve kazaların yoğun olduğu bölgelerde önlem almak için "kara nokta" çalışmasını güncelledi.

Çalışma kapsamında, 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihlerinde trafik kazalarının en çok meydana geldiği 10 nokta belirlendi.

Buna göre, söz konusu tarihlerde yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarının en yoğun olduğu yerlerin başında 33 trafik kazasının meydana geldiği Haliç Köprüsü'nün girişi ve çıkışı yer aldı.

Bunu 31 kaza ile D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisi, 20 kaza ile D-100 Zeytinburnu Metrobüs durağı takip etti.

İstanbul'da 2020'de trafik kazalarının yoğun olarak yaşandığı noktalar şöyle sıralandı:

SÜRÜCÜLERE UYARI

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalarını, özellikle de araçta bulunanların emniyet kemerlerini takmalarını istedi.

İstanbul'un trafiğin yoğun olduğu bölgelerde, 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri güzergahı ile D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunda trafik ekiplerinin sürekli denetim yaptığına dikkati çeken emniyet yetkilileri, sürücülerin de kurallara uyması gerektiğini belirtti.

Yetkililer, trafik kazalarında meydana gelen can kaybı ve yaralanmaların yanı sıra araçlardaki hasarın da ülke ekonomisini olumsuz etkilediğini kaydetti.


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Ümmet ne istiyor?
Hakan Çelik
Şirin Sever
Yapacak bir şey yok, iyi bayramlar
Şirin Sever
Rauf Tamer
Bayramlık
Rauf Tamer
Murat Gülderen
WhatsApp'ta son 2 gün
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Adana Demirspor ve Adana’nın ruhu…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Bayrama dikkat
Murat Çelik
Banu Şen
GAP Bölgesi Mezopotamya ile markalaşıyor
Banu Şen
Erkut Can
Kapandık ama kapılar açık
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Karşıya geçmek isterken ölümle burun buruna geliyorlardı, artık o tehlike geride kalıyor