İstanbul'da en iyi kahvaltı mekanları
Türk toplumu olarak kahvaltı öğününe oldukça düşkünüz. Özellikle hafta sonu kahvaltılarına olabildiğince özeniriz yada en lezzetli yeri bulmaya çalışırız. Hem fiyat olarak makul hem de en lezzetli İstanbul'da en iyi kahvaltı mekanları arıyor yada kahvaltıya nereye gidelim diye düşünüyorsanız "İstanbul'da en iyi kahvaltı mekanları" haberimize bir göz atın. Büşra Akkaya / posta.com.tr
29 Şubat 2020, Cumartesi 15:54 Son Güncelleme:
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İstanbul'da en iyi kahvaltı mekanı arıyor ve hem fiyat olarak makul hem de lezzetli bir menüye sahip olmasını istiyorsanız "İstanbul'da en iyi kahvaltı mekanları" haberimize bir göz atın.
İstanbul'da en iyi kahvaltı mekanları
Onda Marina Kısırkaya
Serpme kahvaltı kişi başı : 45 TL
https://www.instagram.com/p/BbR32y8Aqmp/
Türkçe Meze Haliç
Serpme kahvaltı kişi başı : 69 TL
https://www.instagram.com/p/B6ckm26g3OU/
Kuş Yuvası Pera
Kişi başı : 35 TL
https://www.instagram.com/p/B8lEdQTgV9D/
Masha Garden
Serpme kahvaltı 2 kişi : 84 TL
https://www.instagram.com/p/B8_VZfpBgtT/
Ethemefendi Kahvaltı
Serpme kahvaltı kişi başı : 70 TL
https://www.instagram.com/p/B80X648nkch/
Teras Anadolu Sofrası Kavacık
Serpme kahvaltı 2 kişi : 100 TL
https://www.instagram.com/p/BzYaZXfgUQR/
Galata Galista
Kahvaltı kişi başı: 52,50 TL
https://www.instagram.com/p/B8i_Cyilq75/
Dosthane Karaköy
Serpme kahvaltı kişi başı :35 TL
https://www.instagram.com/p/B8lB6cQhm1Q/
Kanlıca Teras
Açık büfe kişi başı :45 TL
https://www.instagram.com/p/Bq4QtnBBlKO/
Naif Karaköy
Serpme kahvaltı kişi başı : 45 TL
https://www.instagram.com/p/B7pwIZogB_s/
Niyazibey 1965 Ataşehir
Serpme kahvaltı kişi başı: 45 TL
https://www.instagram.com/p/B8mg9P1gx8X/
Sehil Cafe Kavacık
Kahvaltı kişi başı : 55 TL
https://www.instagram.com/p/B9JNo96hwt_/
7 Tepe Sahne
Köy kahvaltısi 2 kişi : 75 TL
https://www.instagram.com/p/B8zNVohgxCE/
LAX Cafe Lounge Büyükçekmece
Serpme kahvaltı kişi başı : 45 TL
https://www.instagram.com/p/B6kcCQDnnYi/
Black Top Cafe Bistro Ortaköy
Serpme kahvaltı kişi başı: 45 TL
https://www.instagram.com/p/B7yAjrNh_SR/
Aura Balat
Serpme kahvaltı kişi başı : 43 TL
https://www.instagram.com/p/B854t1rBE9I/
Cafe Cello Vakıftepe Sarıyer
Serpme kahvaltı kişi başı: 50 TL
https://www.instagram.com/p/B6u2GwugneZ/
Ihlamur Dalı Kahvaltı Cafe Kurnaköy Pendik
Serpme kahvaltı kişi başı: 50 TL
https://www.instagram.com/p/B7_MQrOgWsz/
Dede Breakfast Beşiktaş
Serpme kahvaltı kişi başı :48 TL
https://www.instagram.com/p/B1-uwl_lLEU/
Lavender Kafe Tophane
Serpme kahvaltı kişi başı: 49 TL
https://www.instagram.com/p/B6nBCWeAIoC/