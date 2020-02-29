Seyahat İstanbul'da en iyi kahvaltı mekanları

İstanbul'da en iyi kahvaltı mekanları

Seyahat

İstanbul'da en iyi kahvaltı mekanları

Türk toplumu olarak kahvaltı öğününe oldukça düşkünüz. Özellikle hafta sonu kahvaltılarına olabildiğince özeniriz yada en lezzetli yeri bulmaya çalışırız. Hem fiyat olarak makul hem de en lezzetli İstanbul'da en iyi kahvaltı mekanları arıyor yada kahvaltıya nereye gidelim diye düşünüyorsanız "İstanbul'da en iyi kahvaltı mekanları" haberimize bir göz atın. Büşra Akkaya / posta.com.tr

29 Şubat 2020, Cumartesi 15:54 Son Güncelleme:
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İstanbul'da en iyi kahvaltı mekanı arıyor ve hem fiyat olarak makul hem de lezzetli bir menüye sahip olmasını istiyorsanız "İstanbul'da en iyi kahvaltı mekanları" haberimize bir göz atın.

İstanbul'da en iyi kahvaltı mekanları

Onda Marina Kısırkaya

Serpme kahvaltı kişi başı : 45 TL

https://www.instagram.com/p/BbR32y8Aqmp/

Türkçe Meze Haliç

Serpme kahvaltı kişi başı : 69 TL

https://www.instagram.com/p/B6ckm26g3OU/

Kuş Yuvası Pera

Kişi başı : 35 TL

https://www.instagram.com/p/B8lEdQTgV9D/

Masha Garden

Serpme kahvaltı 2 kişi : 84 TL

https://www.instagram.com/p/B8_VZfpBgtT/

Ethemefendi Kahvaltı

Serpme kahvaltı kişi başı : 70 TL

https://www.instagram.com/p/B80X648nkch/

Teras Anadolu Sofrası Kavacık

Serpme kahvaltı 2 kişi : 100 TL

https://www.instagram.com/p/BzYaZXfgUQR/

Galata Galista

Kahvaltı kişi başı: 52,50 TL

https://www.instagram.com/p/B8i_Cyilq75/

Dosthane Karaköy

Serpme kahvaltı kişi başı :35 TL

https://www.instagram.com/p/B8lB6cQhm1Q/

Kanlıca Teras

Açık büfe kişi başı :45 TL

https://www.instagram.com/p/Bq4QtnBBlKO/

Naif Karaköy

Serpme kahvaltı kişi başı : 45 TL

https://www.instagram.com/p/B7pwIZogB_s/

Niyazibey 1965 Ataşehir 

Serpme kahvaltı kişi başı: 45 TL

https://www.instagram.com/p/B8mg9P1gx8X/

Sehil Cafe Kavacık

Kahvaltı kişi başı : 55 TL

https://www.instagram.com/p/B9JNo96hwt_/

7 Tepe Sahne

Köy kahvaltısi 2 kişi : 75 TL

https://www.instagram.com/p/B8zNVohgxCE/

LAX Cafe Lounge Büyükçekmece

Serpme kahvaltı kişi başı : 45 TL

https://www.instagram.com/p/B6kcCQDnnYi/

Black Top Cafe Bistro Ortaköy

Serpme kahvaltı kişi başı: 45 TL

https://www.instagram.com/p/B7yAjrNh_SR/

Aura Balat

Serpme kahvaltı kişi başı : 43 TL

https://www.instagram.com/p/B854t1rBE9I/

Cafe Cello Vakıftepe Sarıyer

Serpme kahvaltı kişi başı: 50 TL

https://www.instagram.com/p/B6u2GwugneZ/

Ihlamur Dalı Kahvaltı Cafe Kurnaköy Pendik

Serpme kahvaltı kişi başı: 50 TL

https://www.instagram.com/p/B7_MQrOgWsz/

Dede Breakfast Beşiktaş

Serpme kahvaltı kişi başı :48 TL

https://www.instagram.com/p/B1-uwl_lLEU/

Lavender Kafe Tophane

Serpme kahvaltı kişi başı: 49 TL

https://www.instagram.com/p/B6nBCWeAIoC/

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