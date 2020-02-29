İstanbul'da en iyi kahvaltı mekanı arıyor ve hem fiyat olarak makul hem de lezzetli bir menüye sahip olmasını istiyorsanız "İstanbul'da en iyi kahvaltı mekanları" haberimize bir göz atın.

İstanbul'da en iyi kahvaltı mekanları

Onda Marina Kısırkaya

Serpme kahvaltı kişi başı : 45 TL

Türkçe Meze Haliç

Serpme kahvaltı kişi başı : 69 TL

Kuş Yuvası Pera

Kişi başı : 35 TL

Masha Garden

Serpme kahvaltı 2 kişi : 84 TL

Ethemefendi Kahvaltı

Serpme kahvaltı kişi başı : 70 TL

Teras Anadolu Sofrası Kavacık

Serpme kahvaltı 2 kişi : 100 TL

Galata Galista

Kahvaltı kişi başı: 52,50 TL

Dosthane Karaköy

Serpme kahvaltı kişi başı :35 TL

Kanlıca Teras

Açık büfe kişi başı :45 TL

Naif Karaköy

Serpme kahvaltı kişi başı : 45 TL

Niyazibey 1965 Ataşehir

Serpme kahvaltı kişi başı: 45 TL

Sehil Cafe Kavacık

Kahvaltı kişi başı : 55 TL

7 Tepe Sahne

Köy kahvaltısi 2 kişi : 75 TL

LAX Cafe Lounge Büyükçekmece

Serpme kahvaltı kişi başı : 45 TL

Black Top Cafe Bistro Ortaköy

Serpme kahvaltı kişi başı: 45 TL

Aura Balat

Serpme kahvaltı kişi başı : 43 TL

Cafe Cello Vakıftepe Sarıyer

Serpme kahvaltı kişi başı: 50 TL

Ihlamur Dalı Kahvaltı Cafe Kurnaköy Pendik

Serpme kahvaltı kişi başı: 50 TL

Dede Breakfast Beşiktaş

Serpme kahvaltı kişi başı :48 TL

Lavender Kafe Tophane

Serpme kahvaltı kişi başı: 49 TL





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