İstanbul'da eş zamanlı dev denetim yapıldı
İstanbul genelinde eş zamanlı olarak 30'uncu Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi. Oluşturulan güvenlik noktasından geçen araçlar durdurularak aranırken, araçta bulunan kişilerin kimlik sorgulamaları yapıldı.
20 Ekim 2021, Çarşamba 21:13 Son Güncelleme:
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İstanbul genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yılın 30'uncu Yeditepe Huzur denetimleri bu akşam yapıldı. Maltepe Küçükyalı'da gerçekleştirilen denetimlere, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Yunus polisleri katıldı.
Ekipler, cadde üzerinden geçen araçları tek tek durdurarak aramalar yaptı. Araç içindeki kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı.
Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ / İSTANBUL (DHA)
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