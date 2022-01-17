Türkiye İstanbul'da fabrikada korkutan yangın!

İstanbul'da fabrikada korkutan yangın!

Türkiye

İstanbul'da fabrikada korkutan yangın!

İstanbul Pendik'te demir boru üretilen fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

17 Ocak 2022, Pazartesi 16:47 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi, Şehit Cevdet Çelenk Caddesi'ndeki demir boru üretilen fabrikada saat 15.00 sıralarında bir pres makinasında yangın çıktı. 



Dumanları görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek, yangını söndürdü. 

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Ali Kerem BENGİ – Murat KORKMAZ/DHA

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