Türkiye İstanbul'da feci kaza! Baba ve oğlu hayatını kaybetti

İstanbul'da feci kaza! Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Türkiye

İstanbul'da feci kaza! Baba ve oğlu hayatını kaybetti

İstanbul Tuzla'da trafik ışıklarında dönüş yapılan otomobille, cadde üzerinde seyir halinde olan başka bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada baba ile oğlu ölürken, 3 kişi yaralandı.

10 Kasım 2021, Çarşamba 19:05 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 15.00 sıralarında Formula 1 yolu üzerinde Salkım Sokak girişinde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde bulunan Ali Çığlı'nın kullandığı 41 AIF 446 plakalı otomobil, trafik ışıklarının bulunduğu noktadan dönüş yapılan Faruk Türk'ün kullandığı 34 BJC515 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler Faruk Türk ile Ali Çığlı'nın yanı sıra otomobillerde bulunan Talha Türk, Can Akça ve Yiğit Reha Akan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki Talha Türk ile babası Faruk Türk, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Kazanın ardından polis olay yerinde çevre güvenliği alırken, kaza ile ilgili inceleme başlattı. 

Mustafa ESEN / İSTANBUL(DHA)

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