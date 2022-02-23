Türkiye İstanbul'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar

İstanbul'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar

Türkiye

İstanbul'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar

İstanbul'da Büyükçekmece Türkoba Caddesi’nde ters istikametlerde seyir halinde olan iki araç kafa kafaya çarpıştı. Olayda 1 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

23 Şubat 2022, Çarşamba 20:28 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 17.40 sıralarında Büyükçekmece Türkoba Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü ismi öğrenilemeyen 34 ACS 558 plakalı pikap tarzı araç sağ şeritte ilerlerken, sol tarafında bulunan oto yıkamaya girmek istedi. Bu sırada karşı istikametten süratli bir şekilde geldiği öğrenilen Mehmet Emin E. isimli sürücünün kontrolündeki 34 KK 1426 plakalı otomobil, pikap araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, 34 KK 1426 plakalı aracın sahibi Mehmet Emin E. otomobil içinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye, sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Büyükçekmece Türkoba Caddesi’nde yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada, sağ şeritte bulunan 34 ACS 558 plakalı pikap aracın sol tarafında bulunan oto yıkamaya girmek için manevra yaptığı, o sırada karşı istikametten gelen 34 KK 1426 plakalı otomobil ile çarpıştığı görülüyor.

İSTANBUL (İHA)

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