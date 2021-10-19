Türkiye İstanbul'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Yaralılar var

Türkiye

İstanbul'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Yaralılar var

İstanbul Pendik'te, iddiaya göre başka araçların sıkıştırmasıyla sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

19 Ekim 2021, Salı 00:46 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 20.30 sıralarında Kurtköy Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Nurbet Sait Ergül'ün kullandığı 34 KR 4692 plakalı otomobil, Sabiha Gökçen Havalimanı yönünde ilerlediği sırada iddiaya göre diğer araçların sıkıştırması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Otomobil, Pendik Köprüsü yönünde ilerleyen Semih Aydın yönetimindeki 34 EKB 788 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobillerde bulunan, Adem Öztürk, Adem Arızalı, Çağatay Şimşek ve Ufuk Şahinli yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, otomobillerde hasar oluştu. Kaza sonrası olay yerine gelen yol bakım ekipleri otomobillerden dökülen yağlar nedeniyle ikinci bir kaza yaşanmaması için kumlama çalışması yaptı. 

Kazayı gören Ceyhan Boysal, "Kırmızı arabayı burada sıkıştırıyorlar. Onu attılar yan tarafa. O yöne kaydı araba. Beyaz araba da süratli geliyordu. Kafa kafaya çarpıştılar." dedi. 

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, (DHA)

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