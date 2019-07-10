Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu’nda rot kolu kırılan bir TIR bariyerlere çarptı. Trafik Ambarlı istikametinde durma noktasına gelirken yol havadan drone ile görüntülendi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu’nda yaşandı. Limana doğru seyreden 34 UH 9409 plakalı TIR'ın rot kolu kırılarak bariyerlere çarptı. Kaza sonrası TIR sürücüsü hafif yaralanırken içindeki mazotta yerlere döküldü. Bölgede yoğun trafik oluştu. Oluşan trafiği açmak için ekipler çalışmalarına başladı. Araçların kontrollü olarak geçişi sağlandı. Yoldaki yoğun trafik ise havadan görüntülendi.







